A plecat de la Rapid. Transferul a fost anunţat oficial - Antena Sport

Liga 1 | A plecat de la Rapid. Transferul a fost anunţat oficial

A plecat de la Rapid. Transferul a fost anunţat oficial

Radu Constantin Publicat: 13 ianuarie 2026, 13:50

A plecat de la Rapid. Transferul a fost anunţat oficial

Rapidul l-a transferat pe Claudiu Micovschi la o echipă de play-off din Liga 1. Deși se spunea că fotbalistul va fi folosit ca monedă de schimb pentru aducerea lui Marinos Tzionis în Giulești, acesta a ajuns la o echipă de play-off. Extrema giuleştenilor va ajunge sub comanda lui Bogdan Andone la FC Argeș. Piteștenii au optat pentru transferul definitiv al românului. Cele două cluburi au oficializat transferul prin intermediul unor postări pe rețelele sociale.

”Mulțumim, Mico! Claudiu Micovschi își continuă cariera la FC Argeș. Mijlocașul de 26 de ani a fost cedat definitiv piteștenilor în schimbul unei sume de transfer, iar Rapid va păstra procente dintr-o eventuală mutare viitoare.

Sosit în Giulești în vara anului 2023, a fost împrumutat în primul sezon la UTA Arad. Revenit apoi la Rapid, Claudiu a purtat tricoul vișiniu timp de un sezon și jumătate, perioadă în care a bifat 41 de meciuri.

Îi mulțumim lui Micovschi pentru tot efortul depus în tricoul Rapidului și îi urăm mult succes în carieră! Multă baftă, Mico!”, a transmis clubul din Giulești.

