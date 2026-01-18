"A produs foarte puţin". Discurs ferm după ce Rapid a învins-o la limită pe Metaloglobus, în primul meci din 2026 - Antena Sport

Rapid a fost taxată pentru evoluţia din meciul cu Metaloglobus, câştigat cu scorul de 1-0. Ovidiu Herea, fost jucător al giuleştenilor, a avut un discurs ferm şi a transmis că echipa lui Costel Gâlcă a produs puţin fotbal pe fază ofensivă.
Unicul gol al partidei din Giuleşti a fost marcat de Alexandru Dobre. Mijlocaşul a marcat în minutul 79, din pasa lui Constantin Grameni.
Discurs ferm după ce Rapid a învins-o la limită pe Metaloglobus
Ovidiu Herea a declarat că în ciuda victoriei chinuite, faptul că Rapid a urcat pe primul loc le dă un moral bun jucătorilor lui Costel Gâlcă, în vederea partidelor următoare.
Giuleştenii pot pierde primul loc dacă Universitatea Craiova o va învinge pe Petrolul luni, în ultimul meci al etapei 22 din Liga 1.
“Rapid produce foarte puţin pe faza ofensivă, mă aşteptam la mai mult de la acest meci, te aştepţi să vezi. Exact cum am spus, mă aşteptam la mai mult de la acest meci. Este o victorie pentru moralul jucătorilor, ultimele etape nu au fost cele pe care şi le doreau, urcând pe primul loc este foarte bine pentru moralul lor“, a declarat Ovidiu Herea, conform primasport.ro.
În următorul meci din Liga 1, Rapid se va deplasa la Arad pentru duelul cu UTA. Partida se va disputa lunea viitoare, de la ora 20:00.
- Gigi Becali şi-a dat acordul pentru transferul lui Olimpiu Moruţan la FCSB. Ce a urmat l-a “şocat”
- Ce jucător transferă FCSB! Întrebarea care l-a lăsat mască pe Mihai Stoica! Luni face vizita medicală
- Dinamo forţează un transfer de senzaţie. Anunţul lui Andrei Nicolescu: “Suntem pe o traiectorie bună”
- Un titular de la FCSB, băgat în şedinţă de Gigi Becali. Avertisment dur: “Îl sun şi asta o să-i spun”
- “Cel mai bun transfer”. Cristi Săpunaru, verdict după ce a aflat ce mutare bombă pregăteşte Rapid