"A produs foarte puţin". Discurs ferm după ce Rapid a învins-o la limită pe Metaloglobus, în primul meci din 2026 - Antena Sport

Rapid a fost taxată pentru evoluţia din meciul cu Metaloglobus, câştigat cu scorul de 1-0. Ovidiu Herea, fost jucător al giuleştenilor, a avut un discurs ferm şi a transmis că echipa lui Costel Gâlcă a produs puţin fotbal pe fază ofensivă.

Unicul gol al partidei din Giuleşti a fost marcat de Alexandru Dobre. Mijlocaşul a marcat în minutul 79, din pasa lui Constantin Grameni.

Discurs ferm după ce Rapid a învins-o la limită pe Metaloglobus

Ovidiu Herea a declarat că în ciuda victoriei chinuite, faptul că Rapid a urcat pe primul loc le dă un moral bun jucătorilor lui Costel Gâlcă, în vederea partidelor următoare.

Giuleştenii pot pierde primul loc dacă Universitatea Craiova o va învinge pe Petrolul luni, în ultimul meci al etapei 22 din Liga 1.

“Rapid produce foarte puţin pe faza ofensivă, mă aşteptam la mai mult de la acest meci, te aştepţi să vezi. Exact cum am spus, mă aşteptam la mai mult de la acest meci. Este o victorie pentru moralul jucătorilor, ultimele etape nu au fost cele pe care şi le doreau, urcând pe primul loc este foarte bine pentru moralul lor“, a declarat Ovidiu Herea, conform primasport.ro.