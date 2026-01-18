Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"A produs foarte puţin". Discurs ferm după ce Rapid a învins-o la limită pe Metaloglobus, în primul meci din 2026 - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “A produs foarte puţin”. Discurs ferm după ce Rapid a învins-o la limită pe Metaloglobus, în primul meci din 2026

“A produs foarte puţin”. Discurs ferm după ce Rapid a învins-o la limită pe Metaloglobus, în primul meci din 2026

Viviana Moraru Publicat: 18 ianuarie 2026, 9:13

Comentarii
A produs foarte puţin. Discurs ferm după ce Rapid a învins-o la limită pe Metaloglobus, în primul meci din 2026

Duel în partida Rapid - Metaloglobus 1-0/ Sport Pictures

Rapid a fost taxată pentru evoluţia din meciul cu Metaloglobus, câştigat cu scorul de 1-0. Ovidiu Herea, fost jucător al giuleştenilor, a avut un discurs ferm şi a transmis că echipa lui Costel Gâlcă a produs puţin fotbal pe fază ofensivă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Unicul gol al partidei din Giuleşti a fost marcat de Alexandru Dobre. Mijlocaşul a marcat în minutul 79, din pasa lui Constantin Grameni.

Discurs ferm după ce Rapid a învins-o la limită pe Metaloglobus

Ovidiu Herea a declarat că în ciuda victoriei chinuite, faptul că Rapid a urcat pe primul loc le dă un moral bun jucătorilor lui Costel Gâlcă, în vederea partidelor următoare.

Giuleştenii pot pierde primul loc dacă Universitatea Craiova o va învinge pe Petrolul luni, în ultimul meci al etapei 22 din Liga 1.

Rapid produce foarte puţin pe faza ofensivă, mă aşteptam la mai mult de la acest meci, te aştepţi să vezi. Exact cum am spus, mă aşteptam la mai mult de la acest meci. Este o victorie pentru moralul jucătorilor, ultimele etape nu au fost cele pe care şi le doreau, urcând pe primul loc este foarte bine pentru moralul lor“, a declarat Ovidiu Herea, conform primasport.ro.

Reclamă
Reclamă

În următorul meci din Liga 1, Rapid se va deplasa la Arad pentru duelul cu UTA. Partida se va disputa lunea viitoare, de la ora 20:00.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off sezonul acesta?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Momente dramatice în Craiova, unde 7 oameni au fost la un pas de moarte încercând să salveze o fetiţă
Observator
Momente dramatice în Craiova, unde 7 oameni au fost la un pas de moarte încercând să salveze o fetiţă
Obiceiul pe care îl are Ion Țiriac. Ce își spune miliardarul în momentul în care se uită în oglindă
Fanatik.ro
Obiceiul pe care îl are Ion Țiriac. Ce își spune miliardarul în momentul în care se uită în oglindă
10:53
Gigi Becali şi-a dat acordul pentru transferul lui Olimpiu Moruţan la FCSB. Ce a urmat l-a “şocat”
10:49
Ce jucător transferă FCSB! Întrebarea care l-a lăsat mască pe Mihai Stoica! Luni face vizita medicală
10:42
VIDEOOklahoma City Thunder, eşec în deplasare cu Miami Heat. Bam Adebayo, jucătorul meciului
10:29
Victoriile Faimoșilor au continuat aseară, într-o ediție Survivor, lider de audiență
10:15
Cristi Chivu, gata de duelul “de foc” din Champions League, după o nouă victorie a lui Inter în Serie A: “Ştim ce valoare avem”
9:48
Dinamo forţează un transfer de senzaţie. Anunţul lui Andrei Nicolescu: “Suntem pe o traiectorie bună”
Vezi toate știrile
1 Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva” 2 Suma uriaşă câştigată de Gabriela Ruse după victoria senzaţională de la Australian Open 2026 3 Gigi Becali le impune doi jucători în echipă lui Charalambous şi Pintilii: “Vreau să-i văd” 4 Gabriela Ruse, victorie mare la Australian Open! Primul succes românesc la AO 2026 5 Adrian Șut, titular la debutul la Al Ain. Nota primită de fostul mijlocaș de la FCSB, după meciul cu două eliminări 6 FotoAfacerea de 30 de milioane de euro pornită de Dumitru Dragomir! Totul are legătură cu Gigi Becali: “Cel mai bun”
Citește și
Cele mai citite
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham