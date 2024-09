Aaron Boupendza a sosit în România! Atacantul de 5 milioane de euro semnează cu Rapid: "E o echipă mare" - Antena Sport

Aaron Boupendza a sosit în România! Aaron Boupendza a aterizat pe aeroportul Otopeni / AntenaSport Aaron Boupendza a sosit în România! Atacantul din Gabon, cotat la 5 milioane de euro de site-ul transfermarkt.com, va semna cu Rapid. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Boupendza vine ca jucător liber de contract la echipa antrenată de Marius Şumudică. „Şumi” a colaborat cu Boupendza la Al Shabab, în Arabia Saudită, şi e impresionat de calităţile atacantului. Aaron Boupendza a sosit în România! Atacantul de 5 milioane de euro semnează cu Rapid ”Sper că totul va fi bine pentru mine, este o provocare. Știu că Rapid este o echipă mare, am vorbit cu antrenorul înainte să vin aici. Știu că nu este o treabă simplă, voi da totul pentru echipă, sunt entuziasmat. Agentul meu și clubul, de asemenea, m-au convins să semnez cu Rapid. Știam de club de mai înainte. Clinton N’Jie, prietenul meu, este și el din țara mea, mi-a vorbit de bine despre echipă și despre campionat. M-am mai uitat înainte și sunt entuziasmat să joc. Nu pot să comentez nimic în legătură cu situația de la Zamalek”, a declarat atacantul din Gabon, pe aeroportul Otopeni. Reclamă

Marius Şumudică a remarcat eforturile acţionarilor Rapidului, Dan Şucu şi Victor Angelescu, pentru ca transferul lui Boupendza să devină realitate.

În perioada în care a evoluat la Al Shabab, Aaron Boupendza a marcat 11 goluri în 17 partide. El a oferit şi 3 assist-uri. Boupendza a avut cifre foarte bune şi la Hatayspor, în Turcia, acolo unde a marcat 22 de goluri în 36 de partide disputate.

"Este unul dintre cei mai mari atacanți care vor ajunge în România vreodată. A refuzat o ofertă dublă, extraordinară din Egipt. Zamalek e ca un Real Madrid al Africii. M-au sunat fel de fel de ziariști, producători TV, dacă nu eram eu nu venea niciodată la Rapid. Au contat și eforturile financiare pe care le-au făcut domnii Șucu și Angelescu. Nu este ușor să aduci un jucător de genul ăsta. E cea mai grea perioadă din cariera mea de antrenor, niciodată n-am mai trăit așa ceva", declara Marius Şumudică pentru digisport.ro. Ilie Dumitrescu, uluit de transferul reuşit de Rapid: „E de pe altă planetă"! L-a făcut praf pe Neil Lennon Ilie Dumitrescu e uluit de transferul reuşit de Rapid. Atacantul gabonez Aaron Boupendza (28 de ani) va semna cu giuleştenii. El e cotat de site-ul transfermarkt.com la 5 milioane de euro. Boupendza s-a aflat în centrul unei dispute între echipa egipteană Zamalek şi Rapid. Atacantul ar fi ales Rapidul datorită lui Marius Şumudică. Boupendza şi Şumudică au colaborat la Al Shabab, în Arabia Saudită. "Mai e și Boupendza, care se pare că e 'out of this world' (n.r. de pe altă planetă) la cum e prezentat. Așa pare. E un jucător care trebuie să aducă plusul. Lennon părea că a înțeles că Rapidul doar trebuie să se salveze de la retrogradare", a spus Ilie Dumitrescu la digisport.ro. Aaron Boupendza a fost prezentat oficial la Zamalek, în urmă cu câteva zile, însă, după spusele lui Marius Şumudică, atacantul nu a semnat niciun contract cu egiptenii. Boupendza, în vârstă de 28 de ani, este un atacant gabonez care în vară s-a despărţit de Cincinnati. Americanii au plătit suma de 6,5 milioane de euro pentru transferul său în 2023. Rapid a dat o adevărată lovitură pe piaţa transferurilor prin faptul că l-a convins pe Aaron Boupendza să semneze. Atacantul gabonez va deveni al doilea cel mai bine cotat jucător din Liga 1, după Darius Olaru. Căpitanul FCSB-ului are o cotă de piaţă de şapte milioane de euro. Al treilea cel mai bine cotat jucător din Liga 1 va fi Alexandru Mitriţă, care valorează 3,5 milioane de euro.

Viorel Moldovan, reacţie tranşantă după ce s-a spus că Rapid îi plăteşte o primă de instalare de 800.000 de euro lui Boupendza

Rapid a negat că îi va plăti lui Boupendza o primă de instalare uriaşă, de 800.000 de euro. Atât preşedintele Viorel Moldovan, cât şi acţionarul minoritar Victor Angelescu au infirmat vehement această informaţie.

Angelescu a admis că Boupendza va încasa o primă de instalare, dar a precizat că suma este mult mai mică decât cea vehiculată.

”Dacă în ultima vreme am auzit despre sume de 1,5 milioane pentru rezilieri de contracte, acum aflăm că am oferit 800.000 de euro la semnătură. Ne-ar fi plăcut, dar nu suntem acolo încă.

Rapid plătește bine, fondul de salarii e cu siguranță între primele trei din campionat, dar în niciun caz nu abuzăm de astfel de plăți extravagante”, a transmis Viorel Moldovan, într-o declarație publică pe care a publicat-o pe site-ul oficial al Rapidului, fcrapid.ro.

