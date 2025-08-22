AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 22 august - Antena Sport

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 22 august, de pe as.ro.
1. Ianis Hagi, la Rapid?
Mircea Lucescu a dezvăluit cum poate Ianis Hagi să ajungă la Rapid: “Domnul Şucu l-a chemat, a discutat cu el”, a spus selecţionerul, care a avut şi un avertisment pentru Ianis: “Nu pot convoca un jucător fără echipă”.
2. Mandorlini s-a întors
Neluţu Varga a anunţat că Andrea Mandorlini este noul antrenor de la CFR Cluj. Italianul a revenit în Gruia şi i-a luat locul lui Dan Petrescu, după umilinţa cu Hacken.
3. UEFA a răspuns
Pe AS.ro vezi cum a răspuns UEFA după ce Radunovic, Alhassan şi Ngezana nu au putut juca în Aberdeen – FCSB din cauza vizelor.
4. Gigi Becali îl atacă pe Rotaru