AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 22 august - Antena Sport

Gigi Becali nu l-a menajat pe Mihai Rotaru nici după ce Craiova s-a impus la Istanbul: “Cu mine nu poate încă, e mic”, a spus Becali, care l-a lăudat însă pe finul Mirel Rădoi.

5. Sorana, în semifinale

Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinalele turneului WTA 250 de la Cleveland. Românca a învins-o pe favorita numărul 1 în sferturi şi are un parcurs excelent înainte de US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului.

