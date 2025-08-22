AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 22 august - Antena Sport

Închide meniul
AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 22 august

Publicat: 22 august 2025, 16:35

Ianis Hagi, în timpul unui meci al României / Profimedia

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 22 august, de pe as.ro.

1. Ianis Hagi, la Rapid?

Mircea Lucescu a dezvăluit cum poate Ianis Hagi să ajungă la Rapid: “Domnul Şucu l-a chemat, a discutat cu el”, a spus selecţionerul, care a avut şi un avertisment pentru Ianis: “Nu pot convoca un jucător fără echipă”.

2. Mandorlini s-a întors

Neluţu Varga a anunţat că Andrea Mandorlini este noul antrenor de la CFR Cluj. Italianul a revenit în Gruia şi i-a luat locul lui Dan Petrescu, după umilinţa cu Hacken.

3. UEFA a răspuns

Pe AS.ro vezi cum a răspuns UEFA după ce Radunovic, Alhassan şi Ngezana nu au putut juca în Aberdeen – FCSB din cauza vizelor.

4. Gigi Becali îl atacă pe Rotaru

Taxă bizară pe nota de plată a unor turişti din Italia: 2 euro de persoană pentru "muzică de fundal"Taxă bizară pe nota de plată a unor turişti din Italia: 2 euro de persoană pentru "muzică de fundal"
Gigi Becali nu l-a menajat pe Mihai Rotaru nici după ce Craiova s-a impus la Istanbul: “Cu mine nu poate încă, e mic”, a spus Becali, care l-a lăudat însă pe finul Mirel Rădoi.

5. Sorana, în semifinale

Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinalele turneului WTA 250 de la Cleveland. Românca a învins-o pe favorita numărul 1 în sferturi şi are un parcurs excelent înainte de US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului.

Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.

