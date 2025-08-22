Gigi Becali nu e interesat dacă FCSB va juca în Europa sau Conference League: "La mine nu există" - Antena Sport

FCSB a remizat în manșa tur cu Aberdeen din play-off-ul Europa League, la capătul unui meci în care roș-albaștrii au condus cu 2-0. În inferioritate numerică din prima repriză, după eliminarea lui Cisotti, campioana nu a rezistat până la final și a încasat două goluri pe terenul scoțienilor.
La o zi după meci, Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, a fost întrebat dacă este mulțumit cu o posibilă calificare în grupa Europa League, iar răspunsul oferit a fost unul ușor surprinzător.
Gigi Becali: “Și Europa, și Conference, orice”
FCSB nu a reușit să rămână în preliminariile Champions League, competiția UEFA în grupa căreia și-ar fi dorit să ajungă finanțatorul roș-albaștrilor. După eliminarea din “dubla” cu Shkendija, campioana a căzut în Europa League, unde a dat peste Drita, iar acum Aberdeen.
După ce jucătorii săi au făcut un meci bun în Scoția, în condițiile în care a jucat în inferioritate numerică, Becali a fost întrebat dacă este mulțumit cu o calificare în grupa Europa League. Acest lucru poate fi îndeplinit dacă FCSB o elimină pe Aberdeen în manșa retur de pe Arena Națională, în caz contrar va evolua în grupa Conference League.
Patronul de la FCSB a dezvăluit că nu e interesat deloc de competiția în care va evolua clubul pe care îl finanțează, deoarece el visa doar la Champions League, vorbind probabil despre latura sportivă a calificării. Becali a menționat totuși că Europa League i-ar aduce un plus de bani față de Conference, deși a punctat că ambele îi sunt de folos pentru a-l ajuta să iasă pe plus.
“Dacă nu e Champions League, și Europa, și Conference, orice. La mine nu există Europa League și Conference League, eu vreau Champions League. Dacă nu e aia (n.r. Liga Campionilor), una din alea două, ca să îmi scot banii. Ce mă interesază pe mine. E mai bună Europa, că sunt banii dubli“, a spus Gigi Becali, potrivit gsp.ro.
În cadrul aceluiași dialog purtat în fața palatului alături de jurnaliști, Becali a ținut să îl ironizeze pe Mihai Rotaru, care a avut o reacție nervoasă când a primit o întrebare legată de FCSB după eșecul Universității Craiova.
Ce șanse au echipele românești din Europa la calificare
Pentru a analiza în detaliu cum arată calculele statisticienilor, se va face o comparație între ce predicții au oferit săptămâna trecută, după ce fiecare echipă din România și-a aflat adversara. În ceea ce o privește pe FCSB, remiza cu Aberdeen nu a schimbat cu mult rezultatele celor de la Football Meets Data. După 2-2 pe Pittodrie, campioana României are 68% șanse să meargă în grupa Europa League. Acum șapte zile, roș-albaștrilor le-au fost oferite 69 de procente, astfel că schimbarea este infirmă.