Gigi Becali nu e interesat dacă FCSB va juca în Europa sau Conference League: "La mine nu există" - Antena Sport

FCSB a remizat în manșa tur cu Aberdeen din play-off-ul Europa League, la capătul unui meci în care roș-albaștrii au condus cu 2-0. În inferioritate numerică din prima repriză, după eliminarea lui Cisotti, campioana nu a rezistat până la final și a încasat două goluri pe terenul scoțienilor.

La o zi după meci, Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, a fost întrebat dacă este mulțumit cu o posibilă calificare în grupa Europa League, iar răspunsul oferit a fost unul ușor surprinzător.

Gigi Becali: “Și Europa, și Conference, orice”

FCSB nu a reușit să rămână în preliminariile Champions League, competiția UEFA în grupa căreia și-ar fi dorit să ajungă finanțatorul roș-albaștrilor. După eliminarea din “dubla” cu Shkendija, campioana a căzut în Europa League, unde a dat peste Drita, iar acum Aberdeen.

După ce jucătorii săi au făcut un meci bun în Scoția, în condițiile în care a jucat în inferioritate numerică, Becali a fost întrebat dacă este mulțumit cu o calificare în grupa Europa League. Acest lucru poate fi îndeplinit dacă FCSB o elimină pe Aberdeen în manșa retur de pe Arena Națională, în caz contrar va evolua în grupa Conference League.

Patronul de la FCSB a dezvăluit că nu e interesat deloc de competiția în care va evolua clubul pe care îl finanțează, deoarece el visa doar la Champions League, vorbind probabil despre latura sportivă a calificării. Becali a menționat totuși că Europa League i-ar aduce un plus de bani față de Conference, deși a punctat că ambele îi sunt de folos pentru a-l ajuta să iasă pe plus.