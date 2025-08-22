Gigi Becali nu e interesat dacă FCSB va juca în Europa sau Conference League: "La mine nu există" - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali nu e interesat dacă FCSB va juca în Europa sau Conference League: “La mine nu există”

Andrei Nicolae Publicat: 22 august 2025, 15:32

Comentarii
Gigi Becali nu e interesat dacă FCSB va juca în Europa sau Conference League: La mine nu există

Gigi Becali, în timpul unui interviu / Antena Sport

FCSB a remizat în manșa tur cu Aberdeen din play-off-ul Europa League, la capătul unui meci în care roș-albaștrii au condus cu 2-0. În inferioritate numerică din prima repriză, după eliminarea lui Cisotti, campioana nu a rezistat până la final și a încasat două goluri pe terenul scoțienilor.

La o zi după meci, Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, a fost întrebat dacă este mulțumit cu o posibilă calificare în grupa Europa League, iar răspunsul oferit a fost unul ușor surprinzător.

Gigi Becali: “Și Europa, și Conference, orice”

FCSB nu a reușit să rămână în preliminariile Champions League, competiția UEFA în grupa căreia și-ar fi dorit să ajungă finanțatorul roș-albaștrilor. După eliminarea din “dubla” cu Shkendija, campioana a căzut în Europa League, unde a dat peste Drita, iar acum Aberdeen.

După ce jucătorii săi au făcut un meci bun în Scoția, în condițiile în care a jucat în inferioritate numerică, Becali a fost întrebat dacă este mulțumit cu o calificare în grupa Europa League. Acest lucru poate fi îndeplinit dacă FCSB o elimină pe Aberdeen în manșa retur de pe Arena Națională, în caz contrar va evolua în grupa Conference League.

Patronul de la FCSB a dezvăluit că nu e interesat deloc de competiția în care va evolua clubul pe care îl finanțează, deoarece el visa doar la Champions League, vorbind probabil despre latura sportivă a calificării. Becali a menționat totuși că Europa League i-ar aduce un plus de bani față de Conference, deși a punctat că ambele îi sunt de folos pentru a-l ajuta să iasă pe plus.

Dacă nu e Champions League, și Europa, și Conference, orice. La mine nu există Europa League și Conference League, eu vreau Champions League. Dacă nu e aia (n.r. Liga Campionilor), una din alea două, ca să îmi scot banii. Ce mă interesază pe mine. E mai bună Europa, că sunt banii dubli“, a spus Gigi Becali, potrivit gsp.ro.

În cadrul aceluiași dialog purtat în fața palatului alături de jurnaliști, Becali a ținut să îl ironizeze pe Mihai Rotaru, care a avut o reacție nervoasă când a primit o întrebare legată de FCSB după eșecul Universității Craiova.

Ce șanse au echipele românești din Europa la calificare

Pentru a analiza în detaliu cum arată calculele statisticienilor, se va face o comparație între ce predicții au oferit săptămâna trecută, după ce fiecare echipă din România și-a aflat adversara. În ceea ce o privește pe FCSB, remiza cu Aberdeen nu a schimbat cu mult rezultatele celor de la Football Meets Data. După 2-2 pe Pittodrie, campioana României are 68% șanse să meargă în grupa Europa League. Acum șapte zile, roș-albaștrilor le-au fost oferite 69 de procente, astfel că schimbarea este infirmă.

Taxă bizară pe nota de plată a unor turişti din Italia: 2 euro de persoană pentru "muzică de fundal"Taxă bizară pe nota de plată a unor turişti din Italia: 2 euro de persoană pentru "muzică de fundal"
Diferențe drastice se reflectă după partidele celor de la CFR Cluj și Universitatea Craiova. În privința ardelenilor, care au fost învinși cu 7-2 de Hacken în Suedia, probabilitatea ca ei să mai ajungă în grupa Conference League a ajuns la 1%. Înainte de manșa tur, formația din Gruia era favorită și avea un procent de calificare de 58%.

Universitatea Craiova a ieșit extrem de câștigată după succesul cu Bașakșehir din deplasare, scor 2-1, în condițiile în care turcii erau favoriți pe stadionul Fatih Terim. Oltenii reprezintă una dintre echipele cu cel mai mare “boom” în creșterea șanselor, de la 44%, cât aveau acum o săptămână, la 75%.

Cele trei echipe vor juca returul “dublelor” în care sunt angrenate joia viitoare, pe 28 august.

