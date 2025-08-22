Ce lovitură a încercat Neluţu Varga la CFR Cluj, după plecarea lui Dan Petrescu. Antrenorul dorit înaintea lui Andrea Mandorlini - Antena Sport

Închide meniul
Ce lovitură a încercat Neluţu Varga la CFR Cluj, după plecarea lui Dan Petrescu. Antrenorul dorit înaintea lui Andrea Mandorlini

Home | Fotbal | Liga 1 | Ce lovitură a încercat Neluţu Varga la CFR Cluj, după plecarea lui Dan Petrescu. Antrenorul dorit înaintea lui Andrea Mandorlini

Ce lovitură a încercat Neluţu Varga la CFR Cluj, după plecarea lui Dan Petrescu. Antrenorul dorit înaintea lui Andrea Mandorlini

Publicat: 22 august 2025, 16:26

Ce lovitură a încercat Neluţu Varga la CFR Cluj, după plecarea lui Dan Petrescu. Antrenorul dorit înaintea lui Andrea Mandorlini

Neluţu Varga / Hepta

Neluţu Varga a încercat să dea o lovitură la CFR Cluj, după ce Dan Petrescu şi-a dat demisia. Patronul clujenilor a ajuns la o înţelegere cu Andrea Mandorlini, însă primul tehnician de pe lista sa a fost Cosmin Contra.

Dan Petrescu a decis să plece de pe banca celor de la CFR Cluj, după umilinţa cu Hacken din play-off-ul Conference League. Clujenii au fost învinşi cu 2-7 şi au şanse extrem de mici să prindă grupa principală a competiţiei.

Ce lovitură a încercat Neluţu Varga la CFR Cluj, după plecarea lui Dan Petrescu

CFR Cluj nu va rămâne însă pentru mult timp fără antrenor, deoarece Andrea Mandorlini a acceptat propunerea lui Neluţu Varga şi îi va prelua pe clujeni, după eşecul usturător cu Hacken.

Însă, conform digisport.ro, Cosmin Contra a fost prima variantă de antrenor a lui Neluţu Varga. Patronul clujenilor a încercat să-l convingă pe fostul selecţioner să-i preia pe clujeni în acest moment extrem de delicat, însă acesta a refuzat.

Cosmin Contra este liber de contract, după ce s-a despărţit de Al-Kholood. El semnase contractul cu formaţia din Golf la începutul verii, însă a fost demis după doar două luni, dat fiind faptul că echipa şi-a schimbat patronul.

Totodată, conform sursei citate anterior, pe lista lui Neluţu Varga a mai fost şi Daniel Pancu, antrenor rămas liber de contract în această vară după ce s-a despărţit de naţionala U21. Patronul clujenilor l-a ales însă, în cele din urmă, pe italianul Andrea Mandorlini.

Neluţu Varga a confirmat revenirea lui Andrea Mandorlini la CFR Cluj

Neluţu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a confirmat faptul că Andrea Mandorlini revine la formaţia din Gruia. Clujenii au rămas fără antrenor după ce Dan Petrescu şi-a dat demisia la finalul meciului cu Hacken, turul play-off-ului Conference League.

“Sincer m-am gândit că el e mai potrivit în aceste situații de criză. De ce? Cunoaște echipa. Și e foarte facil. Știe toate detaliile, știe ce are de făcut. Data trecută n-a făcut rău, nici prima dată. De când să mă duc cu altcineva, mai bine mă duc cu el.

Situația e de așa natură încât trebuie să vină cineva care știe despre ce e vorba și care poate să preia din mers. Cu Mandorlini am vorbit. Nu cu altcineva. Deocamdată cu el. Azi ar trebui să vină în mod normal și să semneze. O să vorbim. Dar, pe el l-am ales.

Sunt nemulțumit, sunt supărat, dar fotbalul așa e. Îți rezervă mereu surpriză, bune sau rele. Asta e situația. Vedem mai departe. Nu știu ce să zic. Șansele sunt, dar e greu să recuperezi 5 goluri. N-are rost să mai visăm. Mergem înainte și vedem ce o fi”, a declarat Neluţu Varga, potrivit fanatik.ro.

