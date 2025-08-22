Neluţu Varga a confirmat revenirea lui Andrea Mandorlini la CFR Cluj: "M-am gândit că e cel mai potrivit" - Antena Sport

Închide meniul
Neluţu Varga a confirmat revenirea lui Andrea Mandorlini la CFR Cluj: “M-am gândit că e cel mai potrivit”

Publicat: 22 august 2025, 14:42

Andrea Mandorlini / Profimedia

Neluţu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a confirma faptul că Andrea Mandorlini revine la formaţia din Gruia. Clujenii au rămas fără antrenor după ce Dan Petrescu şi-a dat demisia la finalul meciului cu Hacken, turul play-off-ului Conference League.

Suedezii s-au impus cu un neverosimil 7-2, iar Dan Petrescu nu a mai rezistat şi a anunţat la conferinţa de presă de după meci că nu va mai continua pe banca tehnică a clujenilor.

Neluţu Varga, despre revenirea lui Andrea Mandorlini la CFR Cluj: “Ştie ce are de făcut”

Neluţu Varga s-a mişcat foarte repede în găsirea unui înlocuitor. El a confirmat că Mandorlini revine la echipă şi a dezvăluit ce l-a făcut să îl oferteze pe italian:

“Sincer m-am gândit că el e mai potrivit în aceste situații de criză. De ce? Cunoaște echipa. Și e foarte facil. Știe toate detaliile, știe ce are de făcut. Data trecută n-a făcut rău, nici prima dată. De când să mă duc cu altcineva, mai bine mă duc cu el.

Situația e de așa natură încât trebuie să vină cineva care știe despre ce e vorba și care poate să preia din mers. Cu Mandorlini am vorbit. Nu cu altcineva. Deocamdată cu el. Azi ar trebui să vină în mod normal și să semneze. O să vorbim. Dar, pe el l-am ales.

Sunt nemulțumit, sunt supărat, dar fotbalul așa e. Îți rezervă mereu surpriză, bune sau rele. Asta e situația. Vedem mai departe. Nu știu ce să zic. Șansele sunt, dar e greu să recuperezi 5 goluri. N-are rost să mai visăm. Mergem înainte și vedem ce o fi”, a declarat Neluţu Varga, potrivit fanatik.ro.

Reacţie incredibilă a căpitanului de la Hacken, după ce Dan Petrescu a plecat de la CFR Cluj

Anunţul făcut de Dan Petrescu la conferinţa de presă a ajuns rapid şi la urechile jucătorilor de la Hacken. Simon Gustafson, căpitanul suedezilor, s-a distrat după ce a aflat că CFR Cluj a rămas fără antrenor, după ce a încasat cele şapte goluri de la Hacken:

“Am auzit (n.r. că şi-a dat demisia). Mamă, e mişto aşa, cu ceva acţiune. Îmi place (n.r. râde)”, a spus Simon Gustafson, citat de aftonbladet.se.

Silas Andersen, coechipierul lui Gustafson de la Hacken, a fost fair-play atunci când a auzit că Dan Petrescu şi-a dat demisia:

“Nu e niciodată distractiv. Îi doresc mult noroc”, a spus Andersen.

