Neluţu Varga a confirmat revenirea lui Andrea Mandorlini la CFR Cluj: "M-am gândit că e cel mai potrivit" - Antena Sport

Neluţu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a confirma faptul că Andrea Mandorlini revine la formaţia din Gruia. Clujenii au rămas fără antrenor după ce Dan Petrescu şi-a dat demisia la finalul meciului cu Hacken, turul play-off-ului Conference League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Suedezii s-au impus cu un neverosimil 7-2, iar Dan Petrescu nu a mai rezistat şi a anunţat la conferinţa de presă de după meci că nu va mai continua pe banca tehnică a clujenilor.

Neluţu Varga, despre revenirea lui Andrea Mandorlini la CFR Cluj: “Ştie ce are de făcut”

Neluţu Varga s-a mişcat foarte repede în găsirea unui înlocuitor. El a confirmat că Mandorlini revine la echipă şi a dezvăluit ce l-a făcut să îl oferteze pe italian:

“Sincer m-am gândit că el e mai potrivit în aceste situații de criză. De ce? Cunoaște echipa. Și e foarte facil. Știe toate detaliile, știe ce are de făcut. Data trecută n-a făcut rău, nici prima dată. De când să mă duc cu altcineva, mai bine mă duc cu el.

Situația e de așa natură încât trebuie să vină cineva care știe despre ce e vorba și care poate să preia din mers. Cu Mandorlini am vorbit. Nu cu altcineva. Deocamdată cu el. Azi ar trebui să vină în mod normal și să semneze. O să vorbim. Dar, pe el l-am ales.