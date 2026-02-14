„Va fi un record”. Laszlo Balint anunță o luptă teribilă pentru calificarea în play-off, după victoria Oțelului - Antena Sport

Laszlo Balint a oferit prima reacție, după ce Oțelul a învins-o pe Metaloglobus, scor 1-0, în etapa a 27-a din Liga 1. Antrenorul gălățenilor crede în continuare în șansele echipei sale să se califice în play-off, cu trei etape rămase de disputat din sezonul regular.
Oțelul a acumulat 40 de puncte, după succesul cu Metaloglobus. Gălățenii ocupă locul opt, fiind la egalitate cu FCSB și la două puncte de locul șase, ocupat de U Cluj.
Laszlo Balint anunță o luptă teribilă pentru calificarea în play-off, după Metaloglobus – Oțelul 0-1
Laszlo Balint a subliniat că echipa sa are în continuare șanse matematice să prindă unul dintre primele șase locuri, la finalul returului. Antrenorul crede că în acest sezon, va fi un record de puncte necesare pentru calificarea în play-off.
„Teoretic, mai sunt șanse. Matematica spune că cu 49 de puncte, vom fi acolo. Probabil va fi un record în ceea ce privește punctele necesare. Vom face tot ce ține de noi, dar sunt unele lucruri care ne-au tras în jos, avem și noi limitele noastre.
Sper ca această victorie să ne redea acea încredere pe care am avut-o când am avut acea succesiune de rezultate bune”, a declarat Laszlo Balint, conform digisport.ro, după Metaloglobus – Oțelul 0-1.
În ultimele trei etape ale sezonului regular, Oțelul se va duela cu UTA și Hermannstadt, pe teren propriu, și cu U Cluj, în deplasare.
Metaloglobus – Oțelul 0-1
Gazdele au ratat încă din minutul 2, prin Sabater, care a trimis o lovitură de cap, respinsă de Dur-Bozoancă. Gălăţenii au replicat prin şutul periculos expediat de Debeljuh. În minutul 24 Bană a fost acroşat în careul gazdelor, faza a fost verificată la VAR şi, după patru minute de aşteptare, s-a dictat penalti, pe care Conrado l-a transformat în gol, în minutul 30. Repriza s-a încheiat cu ocazia lui Huiban, din al patrulea minut al prelungirilor şi Oţelul a intrat cu avantaj minim la pauză.
În repriza secundă fazele de poartă cu adevărat periculoase au lipsit. Deşi au atacat şi cu portarul Gavrilaş în ultimele două minute, Metaloglobus nu a putut egala şi Oţelul s-a impus la Clinceni cu 1-0.
