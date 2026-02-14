Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

„Va fi un record”. Laszlo Balint anunță o luptă teribilă pentru calificarea în play-off, după victoria Oțelului - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | „Va fi un record”. Laszlo Balint anunță o luptă teribilă pentru calificarea în play-off, după victoria Oțelului

„Va fi un record”. Laszlo Balint anunță o luptă teribilă pentru calificarea în play-off, după victoria Oțelului

Viviana Moraru Publicat: 14 februarie 2026, 17:01

Comentarii
Va fi un record”. Laszlo Balint anunță o luptă teribilă pentru calificarea în play-off, după victoria Oțelului

Laszlo Balint, în timpul unui meci / Profimedia

Laszlo Balint a oferit prima reacție, după ce Oțelul a învins-o pe Metaloglobus, scor 1-0, în etapa a 27-a din Liga 1. Antrenorul gălățenilor crede în continuare în șansele echipei sale să se califice în play-off, cu trei etape rămase de disputat din sezonul regular.  

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Oțelul a acumulat 40 de puncte, după succesul cu Metaloglobus. Gălățenii ocupă locul opt, fiind la egalitate cu FCSB și la două puncte de locul șase, ocupat de U Cluj. 

Laszlo Balint anunță o luptă teribilă pentru calificarea în play-off, după Metaloglobus – Oțelul 0-1 

Laszlo Balint a subliniat că echipa sa are în continuare șanse matematice să prindă unul dintre primele șase locuri, la finalul returului. Antrenorul crede că în acest sezon, va fi un record de puncte necesare pentru calificarea în play-off. 

Teoretic, mai sunt șanse. Matematica spune că cu 49 de puncte, vom fi acolo. Probabil va fi un record în ceea ce privește punctele necesare. Vom face tot ce ține de noi, dar sunt unele lucruri care ne-au tras în jos, avem și noi limitele noastre.  

Sper ca această victorie să ne redea acea încredere pe care am avut-o când am avut acea succesiune de rezultate bune”, a declarat Laszlo Balint, conform digisport.ro, după Metaloglobus – Oțelul 0-1.  

Reclamă
Reclamă

În ultimele trei etape ale sezonului regular, Oțelul se va duela cu UTA și Hermannstadt, pe teren propriu, și cu U Cluj, în deplasare. 

Metaloglobus – Oțelul 0-1

Gazdele au ratat încă din minutul 2, prin Sabater, care a trimis o lovitură de cap, respinsă de Dur-BozoancăGălăţenii au replicat prin şutul periculos expediat de Debeljuh. În minutul 24 Bană a fost acroşat în careul gazdelor, faza a fost verificată la VAR şi, după patru minute de aşteptare, s-a dictat penalti, pe care Conrado l-a transformat în gol, în minutul 30. Repriza s-a încheiat cu ocazia lui Huiban, din al patrulea minut al prelungirilor şi Oţelul a intrat cu avantaj minim la pauză.

În repriza secundă fazele de poartă cu adevărat periculoase au lipsit. Deşi au atacat şi cu portarul Gavrilaş în ultimele două minute, Metaloglobus nu a putut egala şi Oţelul s-a impus la Clinceni cu 1-0. 

Dragostea și creierul: de la euforia îndrăgostirii la durerea despărțirii. Ce se întâmplă în corp când iubimDragostea și creierul: de la euforia îndrăgostirii la durerea despărțirii. Ce se întâmplă în corp când iubim
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România în Grupa B4 a Nations League, din care mai fac parte Polonia, Bosnia şi Suedia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reacţia unui american care mânâncă pentru prima dată şorici: "Românii ştiu ce fac"
Observator
Reacţia unui american care mânâncă pentru prima dată şorici: "Românii ştiu ce fac"
Apariție de milioane pentru Georgina Rodriguez. A făcut spectacol fără să spună un cuvânt
Fanatik.ro
Apariție de milioane pentru Georgina Rodriguez. A făcut spectacol fără să spună un cuvânt
18:01
Gigi Becali, reacție categorică despre arbitrul delegat la Universitatea Craiova – FCSB: „Ce emoții să am?”
17:59
Ianis Hagi, printre cei mai buni de pe teren în meciul cu Konyaspor! Nota primită pentru cele 66 minute jucate
17:47
Dan Nistor, meciul 500 în Liga 1! Jucătorul de la U Cluj, tot mai aproape de recordul lui Ionel Dănciulescu
17:37
U Cluj – Csikszereda, 19:00, LIVE SCORE. Duel important pentru “Şepcile roşii”. Echipele de start
17:34
NBA All-Star Game 2026 LIVE VIDEO (luni, 00:00, AntenaPLAY). Toate detaliile despre ediția 75 de la Los Angeles
17:32
Victor Angelescu nu a avut milă de Radu Petrescu, după eroarea din Petrolul – FC Argeș: „Toată lumea știe ce culori poartă”
Vezi toate știrile
1 Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2 2 Verdictul CCA după ce Radu Petrescu a anulat incredibil un gol valabil în Petrolul – FC Argeş! 3 Alimentul la care Gigi Becali a renunțat definitiv: “Sunt ca la 20 de ani”. Şi Gică Hagi l-a tăiat de pe listă 4 Ce le-a putut spune Radu Petrescu pe teren argeşenilor după golul anulat uluitor în Petrolul – Argeş 2-1 5 UPDATEMihai Stoica neagă că a rămas fără permis de conducere: “Nu mi-a fost reținut carnetul” 6 Gigi Becali mai pierde un jucător. O fostă campioană a Suediei a făcut ofertă
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
“Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi“Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi