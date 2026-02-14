U Cluj - Csikszereda, 19:00, LIVE SCORE. Duel important pentru "Şepcile roşii”. Echipele de start - Antena Sport

Meciul U Cluj – Csikszereda e în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport de la ora 19:00. Înaintea acestui meci, U Cluj ocupă locul 6 în Liga 1, cu 42 de puncte. Csikszereda e pe 13, cu 25 de puncte.

După derby-ul oraşului Cluj, pierdut cu 3-2 de echipa lui Bergodi, meci care s-a lăsat cu scandal, U nu-şi mai permite paşi greşiţi în lupta pentru play-off. Echipa lui Bergodi are neapărată nevoie de victorie, în condiţiile în care CFR s-a apropiat la un punct.

U Cluj – Csikszereda LIVE SCORE – Echipele de start

U Cluj (4-1-2-3) : Gertmonas – Mikanovic, I. Cristea, Coubiș, A. Chipciu – Bic – D. Nistor, Drammeh – Macalou, Lukic, El Sawy. Rezerve: Lefter, CHinteș, J. Cisse, Codrea, B. Simion, A. Murgia, Stanojev, Fabry, Mendy, A. Gheorghiță, Postolachi. Antrenor : Eugeniu Cebotaru

: Gertmonas – Mikanovic, I. Cristea, Coubiș, A. Chipciu – Bic – D. Nistor, Drammeh – Macalou, Lukic, El Sawy. Lefter, CHinteș, J. Cisse, Codrea, B. Simion, A. Murgia, Stanojev, Fabry, Mendy, A. Gheorghiță, Postolachi. : Eugeniu Cebotaru Csikszereda (4-2-3-1): Pap – Bettini, Kabashi, Csuros, R. Trif – Vereș, Kleinheisler – Anderson Ceara, Jebari, E. Bodo – Eppel. Rezerve: M. Simon, Bloj, Palmes, Hegedus, Gustavinho, Dusinszki, Loeper, Szalay, Bota, Noveli. Antrenor: Robert Ilyeș

Arbitru: Iulian Călin (Ștefănești)

Asistenți: Romică Bîrdeș (Pitești) și Nicușor Marin (Suseni)

Arbitru VAR: Cristina Trandafir (București)

Asistent VAR: Florin Mazilu (Satu Mare).

Echipa lui Ilyes vine după două victorii consecutive, 1-0 cu Metaloglobus şi 2-0 cu UTA. În tur, ciucanii s-au impus cu 2-1 în meciul cu U Cluj.