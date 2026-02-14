Ianis Hagi, printre cei mai buni de pe teren în meciul cu Konyaspor! Nota primită pentru cele 66 minute jucate - Antena Sport

Închide meniul
Ianis Hagi, printre cei mai buni de pe teren în meciul cu Konyaspor! Nota primită pentru cele 66 minute jucate

Daniel Işvanca Publicat: 14 februarie 2026, 17:59

Ianis Hagi, în timpul unui meci / Facebook Alanyaspor

Ianis Hagi a revenit sâmbătă în echipa de start a celor de la Alanyaspor, în meciul contra celor de la Konyaspor, în etapa cu numărul 22 din Superliga Turciei.

Internaționalul român a avut o evoluție excelentă în cele 66 de minute jucate și a primit una dintre cele mai mari note din echipa gazdelor, potrivit Sofa Score.

Ianis Hagi, aproape de gol în Alanyaspor – Konyaspor

Alanyaspor a bifat sâmbătă a cincea victorie în Superliga Turciei, într-un meci în care Umit Akdag și Ianis Hagi au fost titulari în tabăra gazdelor.

Formația pentru care evoluează cei doi români s-a impus cu scorul de 2-1 în fața celor de la Konyaspor. Ianis Hagi a jucat 66 de minute în această dispută și a fost notat cu 7,0 de către cei de la Sofa Score.

Acesta a expediat trei șuturi în această partidă, irosind o mare ocazie de a marca pentru gruparea turcă. 46 de atingeri a înregistrat căpitanul naționalei României.

Cifrele lui Ianis Hagi în Alanyaspor – Konyaspor 2-1

  • 46 de atingeri
  • 3 șuturi expediate, niciunul pe poartă
  • 12 posesii pierdute
  • 19 pase precise din 25 (76%)
  • 6 recuperări
  • 7/9 dueluri la sol câștigate

Umit Akdag a evoluat tot meciul cu Konyaspor

Umit Akdag a fost integralist în partida dintre Alanyaspor și Konyaspor și a fost notat cu 6,9 pentru evoluția sa de către cei de la Sofa Score. 62 de atingeri a avut acesta și 40 din 45 de pase corecte.

