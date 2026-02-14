Ianis Hagi, printre cei mai buni de pe teren în meciul cu Konyaspor! Nota primită pentru cele 66 minute jucate - Antena Sport

Ianis Hagi a revenit sâmbătă în echipa de start a celor de la Alanyaspor, în meciul contra celor de la Konyaspor, în etapa cu numărul 22 din Superliga Turciei.

Internaționalul român a avut o evoluție excelentă în cele 66 de minute jucate și a primit una dintre cele mai mari note din echipa gazdelor, potrivit Sofa Score.

Ianis Hagi, aproape de gol în Alanyaspor – Konyaspor

Alanyaspor a bifat sâmbătă a cincea victorie în Superliga Turciei, într-un meci în care Umit Akdag și Ianis Hagi au fost titulari în tabăra gazdelor.

Formația pentru care evoluează cei doi români s-a impus cu scorul de 2-1 în fața celor de la Konyaspor. Ianis Hagi a jucat 66 de minute în această dispută și a fost notat cu 7,0 de către cei de la Sofa Score.

Acesta a expediat trei șuturi în această partidă, irosind o mare ocazie de a marca pentru gruparea turcă. 46 de atingeri a înregistrat căpitanul naționalei României.