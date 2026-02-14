Ianis Hagi, printre cei mai buni de pe teren în meciul cu Konyaspor! Nota primită pentru cele 66 minute jucate - Antena Sport

Ianis Hagi a revenit sâmbătă în echipa de start a celor de la Alanyaspor, în meciul contra celor de la Konyaspor, în etapa cu numărul 22 din Superliga Turciei.
Internaționalul român a avut o evoluție excelentă în cele 66 de minute jucate și a primit una dintre cele mai mari note din echipa gazdelor, potrivit Sofa Score.
Ianis Hagi, aproape de gol în Alanyaspor – Konyaspor
Alanyaspor a bifat sâmbătă a cincea victorie în Superliga Turciei, într-un meci în care Umit Akdag și Ianis Hagi au fost titulari în tabăra gazdelor.
Formația pentru care evoluează cei doi români s-a impus cu scorul de 2-1 în fața celor de la Konyaspor. Ianis Hagi a jucat 66 de minute în această dispută și a fost notat cu 7,0 de către cei de la Sofa Score.
Acesta a expediat trei șuturi în această partidă, irosind o mare ocazie de a marca pentru gruparea turcă. 46 de atingeri a înregistrat căpitanul naționalei României.
Cifrele lui Ianis Hagi în Alanyaspor – Konyaspor 2-1
- 46 de atingeri
- 3 șuturi expediate, niciunul pe poartă
- 12 posesii pierdute
- 19 pase precise din 25 (76%)
- 6 recuperări
- 7/9 dueluri la sol câștigate
Umit Akdag a evoluat tot meciul cu Konyaspor
Umit Akdag a fost integralist în partida dintre Alanyaspor și Konyaspor și a fost notat cu 6,9 pentru evoluția sa de către cei de la Sofa Score. 62 de atingeri a avut acesta și 40 din 45 de pase corecte.
- Valentin Mihăilă, din nou decisiv pentru Rizespor! Românul, pasă de gol cu Genclerbirligi. Ce notă a primit
- Ronaldo, gata să revină pe teren! Primul meci în care joacă, după conflictul cu Al Nassr
- Andrea Mandorlini semnează! Echipa pe care o va antrena, la 4 luni după ce a fost demis de CFR Cluj
- La 26 de ani, atacantul pe care Liverpool plătea 85 de milioane de euro e în cădere liberă: exclus din lot de arabi!
- Cristiano Ronaldo, din nou în Europa la 41 de ani? Clubul care l-a făcut celebru îl vrea din nou