Gigi Becali, reacție categorică despre arbitrul delegat la Universitatea Craiova – FCSB: „Ce emoții să am?” - Antena Sport

Gigi Becali a oferit o reacție fermă, după ce a aflat ce arbitru a fost delegat la derby-ul dintre Universitatea Craiova și FCSB, din etapa a 27-a din Liga 1. Patronul roș-albaștrilor l-a lăudat pe Marian Barbu, cel care va conduce de la „centru” duelul de pe „Ion Oblemenco”.
Universitatea Craiova și FCSB se vor întâlni din nou, la trei zile după confruntarea din Cupa României, încheiată cu scorul de 2-2. Partida din Liga 1 se va disputa duminică, de la ora 20:30.
Gigi Becali, reacție categorică despre arbitrul delegat la Universitatea Craiova – FCSB
Gigi Becali a declarat că nu-și face griji în privința arbitrajului, după scandalul creat de Radu Petrescu în Liga 1, în urma gafei uriașe comise în Petrolul – FC Argeș 2-1. Patronul FCSB-ului a transmis că Marian Barbu este de nivelul lui Istvan Kovacs, cel mai bine cotat arbitru român la ora actuală.
„Marian Barbu e de talia lui Kovacs. Nu mă interesează ce spun alții. Eu îmi spun părerea. Și cred că Barbu e de nivelul lui Istvan Kovacs. E un arbitru valoros. Ce emoții să am că vor fi greșeli? E precum Kovacs de bun. Și cu asta basta”, a declarat Gigi Becali, conform gsp.ro, înainte de Universitatea Craiova – FCSB.
De asemenea, Gigi Becali a oferit declarații și despre meci. Patronul campioanei a declarat că echipa sa este obligată să obțină cele trei puncte, cruciale în vederea calificării în play-off.
„Ce emoții să am? Trebuie să câștigăm meciul. Universitatea Craiova e cea mai bună din campionat, cea mai valoroasă la ora actuală. Dar trebuie să o batem! Nu există altă soluție. Trebuie să batem și gata.
Că avem probleme de lot sau nu, trebuie să câștigăm meciul! Nu contează cum. Morți, copți, trebuie să câștigăm! Craiova e valoroasă, am spus-o mereu. Dar trebuie să câștigăm acest meci”, a mai spus Gigi Becali.
FCSB are 40 de puncte, înaintea duelului cu oltenii, fiind la două puncte de ultimul loc de play-off, ocupat de U Cluj. De cealaltă parte, Universitatea Craiova e lider, cu 50 de puncte.
