Gigi Becali, reacție categorică despre arbitrul delegat la Universitatea Craiova – FCSB: „Ce emoții să am?” - Antena Sport

Gigi Becali a oferit o reacție fermă, după ce a aflat ce arbitru a fost delegat la derby-ul dintre Universitatea Craiova și FCSB, din etapa a 27-a din Liga 1. Patronul roș-albaștrilor l-a lăudat pe Marian Barbu, cel care va conduce de la „centru” duelul de pe „Ion Oblemenco”.

Universitatea Craiova și FCSB se vor întâlni din nou, la trei zile după confruntarea din Cupa României, încheiată cu scorul de 2-2. Partida din Liga 1 se va disputa duminică, de la ora 20:30.

Gigi Becali, reacție categorică despre arbitrul delegat la Universitatea Craiova – FCSB

Gigi Becali a declarat că nu-și face griji în privința arbitrajului, după scandalul creat de Radu Petrescu în Liga 1, în urma gafei uriașe comise în Petrolul – FC Argeș 2-1. Patronul FCSB-ului a transmis că Marian Barbu este de nivelul lui Istvan Kovacs, cel mai bine cotat arbitru român la ora actuală.

„Marian Barbu e de talia lui Kovacs. Nu mă interesează ce spun alții. Eu îmi spun părerea. Și cred că Barbu e de nivelul lui Istvan Kovacs. E un arbitru valoros. Ce emoții să am că vor fi greșeli? E precum Kovacs de bun. Și cu asta basta”, a declarat Gigi Becali, conform gsp.ro, înainte de Universitatea Craiova – FCSB.

De asemenea, Gigi Becali a oferit declarații și despre meci. Patronul campioanei a declarat că echipa sa este obligată să obțină cele trei puncte, cruciale în vederea calificării în play-off.