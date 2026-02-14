Victor Angelescu nu a avut milă de Radu Petrescu, după eroarea din Petrolul - FC Argeș: „Toată lumea știe ce culori poartă” - Antena Sport

Radu Petrescu primește critici din toate părțile, după eroarea uriașă din partida Petrolul Ploiești – FC Argeș, încheiată cu scorul de 2-1 în favoarea „găzarilor”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Arbitrul FIFA a anulat total eronat un gol perfect valabil al oaspeților, iar Dani Coman a avut un derapaj necontrolat la adresa centralului delegat la acest joc.

Radu Petrescu, desființat și de Victor Angelescu

Oficialii celor de la FC Argeș au făcut un scandal uriaș la finalul partidei cu Petrolul, după ce o decizie a lui Radu Petrescu i-a vizat în mod direct pe „elevii” lui Bogdan Andone.

Dani Coman a fost cel care l-a criticat aspru pe centralul român, iar acesta nu a fost menajat nici de Victor Angelescu. Acționarul minoritar al Rapidului l-a luat la țintă pe Radu Petrescu, precizând în mod direct că acesta ar favoriza FCSB.

„Am rămas siderat de ce a făcut Radu Petrescu la meciul de aseară. Este singurul arbitru împotriva căruia FC Rapid a făcut cerere oficială să nu ne mai arbitreze vreodată, asta în urma nenumăratelor erori făcute împotriva echipei noastre. Toată lumea fotbalului știe ce culori poartă pe sub haine Radu Petrescu, iar aseară a arătat clar că există o probabilitate foarte mare ca acestea să nu fi fost întâmplătoare.