Victor Angelescu nu a avut milă de Radu Petrescu, după eroarea din Petrolul - FC Argeș: „Toată lumea știe ce culori poartă” - Antena Sport

Victor Angelescu nu a avut milă de Radu Petrescu, după eroarea din Petrolul – FC Argeș: „Toată lumea știe ce culori poartă”

Daniel Işvanca Publicat: 14 februarie 2026, 17:32

Victor Angelescu nu a avut milă de Radu Petrescu, după eroarea din Petrolul – FC Argeș: Toată lumea știe ce culori poartă”

Victor Angelescu / Sport Pictures

Radu Petrescu primește critici din toate părțile, după eroarea uriașă din partida Petrolul Ploiești – FC Argeș, încheiată cu scorul de 2-1 în favoarea „găzarilor”.

Arbitrul FIFA a anulat total eronat un gol perfect valabil al oaspeților, iar Dani Coman a avut un derapaj necontrolat la adresa centralului delegat la acest joc.

Radu Petrescu, desființat și de Victor Angelescu

Oficialii celor de la FC Argeș au făcut un scandal uriaș la finalul partidei cu Petrolul, după ce o decizie a lui Radu Petrescu i-a vizat în mod direct pe „elevii” lui Bogdan Andone.

Dani Coman a fost cel care l-a criticat aspru pe centralul român, iar acesta nu a fost menajat nici de Victor Angelescu. Acționarul minoritar al Rapidului l-a luat la țintă pe Radu Petrescu, precizând în mod direct că acesta ar favoriza FCSB.

„Am rămas siderat de ce a făcut Radu Petrescu la meciul de aseară. Este singurul arbitru împotriva căruia FC Rapid a făcut cerere oficială să nu ne mai arbitreze vreodată, asta în urma nenumăratelor erori făcute împotriva echipei noastre. Toată lumea fotbalului știe ce culori poartă pe sub haine Radu Petrescu, iar aseară a arătat clar că există o probabilitate foarte mare ca acestea să nu fi fost întâmplătoare.

Numai în pielea celor de la FC Argeș să nu fii, după meciul cu UTA și cel de aseară. Ce s-a întâmplat aseară arată foarte clar că în acest play-off nu se va intra pe merit sportiv și că contează mult mai mult rating-ul TV. E clar că toată lumea care are o anumită influență vrea FCSB în play-off, dar, într-o lume normală, meritul sportiv trebuie să primeze”.

Victor Angelescu: „Arată intenție clară de a defavoriza o echipă”

„Să ajungi tu, ca arbitru FIFA, să inventezi lucruri și să scoți mingea din poartă este mult mai grav decât o eroare la un penalty. Acest lucru arată intenție clară de a defavoriza o echipă.

Sunt foarte curios să văd maniera de arbitraj de la următoarele meciuri, mai ales de la Craiova – FCSB, dar și la partidele unde sunt implicate echipele aflate în lupta pentru play-off sau pentru primele locuri în clasament, pentru că ce s-a întâmplat aseară ne arată clar că poate exista intenție de a greși”, a declarat Victor Angelescu, potrivit fanatik.ro.

