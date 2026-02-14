Dan Nistor, meciul 500 în Liga 1! Jucătorul de la U Cluj, tot mai aproape de recordul lui Ionel Dănciulescu - Antena Sport

Universitatea Cluj o înfruntă pe Csikszereda în cadrul etapei cu numărul 27 din Liga 1, iar partida are o însemnătate aparte pentru Dan Nistor, care bifează o performanță impresionantă pe prima scenă a fotbalului românesc.

Mijlocașul „șepcilor roșii” joacă meciul cu numărul 500 în Liga 1, fiind pe locul al doilea în clasamentul All Time al aparițiilor, după Ionel Dănciulescu.

Dan Nistor, bornă fantastică în Liga 1

Dan Nistor va împlini vârsta de 38 de ani pe data de 6 mai, iar mijlocașul celor de la Universitatea Cluj bifează o bornă impresionantă la partida cu Csikszereda, de pe Cluj Arena.

Titular în această confruntare, Nistor este la meciul cu numărul 500 pe prima scenă a fotbalului românesc, fiind în prezent pe locul al doilea în ierarhia All Time, după Ionel Dănciulescu.

Pandurii Târgu-Jiu, Dinamo București, CFR Cluj, Universitatea Craiova și Universitatea Cluj sunt echipele pentru care a evoluat Dan Nistor în Liga 1.