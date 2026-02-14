Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dan Nistor, meciul 500 în Liga 1! Jucătorul de la U Cluj, tot mai aproape de recordul lui Ionel Dănciulescu - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Dan Nistor, meciul 500 în Liga 1! Jucătorul de la U Cluj, tot mai aproape de recordul lui Ionel Dănciulescu

Dan Nistor, meciul 500 în Liga 1! Jucătorul de la U Cluj, tot mai aproape de recordul lui Ionel Dănciulescu

Daniel Işvanca Publicat: 14 februarie 2026, 17:47

Comentarii
Dan Nistor, meciul 500 în Liga 1! Jucătorul de la U Cluj, tot mai aproape de recordul lui Ionel Dănciulescu

Dan Nistor / Colaj Antena Sport

Universitatea Cluj o înfruntă pe Csikszereda în cadrul etapei cu numărul 27 din Liga 1, iar partida are o însemnătate aparte pentru Dan Nistor, care bifează o performanță impresionantă pe prima scenă a fotbalului românesc.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mijlocașul „șepcilor roșii” joacă meciul cu numărul 500 în Liga 1, fiind pe locul al doilea în clasamentul All Time al aparițiilor, după Ionel Dănciulescu.

Dan Nistor, bornă fantastică în Liga 1

Dan Nistor va împlini vârsta de 38 de ani pe data de 6 mai, iar mijlocașul celor de la Universitatea Cluj bifează o bornă impresionantă la partida cu Csikszereda, de pe Cluj Arena.

Titular în această confruntare, Nistor este la meciul cu numărul 500 pe prima scenă a fotbalului românesc, fiind în prezent pe locul al doilea în ierarhia All Time, după Ionel Dănciulescu.

Pandurii Târgu-Jiu, Dinamo București, CFR Cluj, Universitatea Craiova și Universitatea Cluj sunt echipele pentru care a evoluat Dan Nistor în Liga 1.

Reclamă
Reclamă

Top 5 All Time – prezențe în Liga 1

  • 1. Ionel Dănciulescu – 515 meciuri
  • 2. Dan Nistor – 500 meciuri
  • 3. Costică Ștefănescu 490 meciuri
  • 4. Florea Ispir – 485 meciuri
  • 5. Ladislau Boloni – 484 meciuri
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România în Grupa B4 a Nations League, din care mai fac parte Polonia, Bosnia şi Suedia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reacţia unui american care mânâncă pentru prima dată şorici: "Românii ştiu ce fac"
Observator
Reacţia unui american care mânâncă pentru prima dată şorici: "Românii ştiu ce fac"
Apariție de milioane pentru Georgina Rodriguez. A făcut spectacol fără să spună un cuvânt
Fanatik.ro
Apariție de milioane pentru Georgina Rodriguez. A făcut spectacol fără să spună un cuvânt
17:37
U Cluj – Csikszereda, 19:00, LIVE SCORE. Duel important pentru “Şepcile roşii”. Echipele de start
17:34
NBA All-Star Game 2026 LIVE VIDEO (luni, 00:00, AntenaPLAY). Toate detaliile despre ediția 75 de la Los Angeles
17:32
Victor Angelescu nu a avut milă de Radu Petrescu, după eroarea din Petrolul – FC Argeș: „Toată lumea știe ce culori poartă”
17:31
Ionuț Radu, remiză „nebună” cu Celta Vigo, într-un meci cu o controversă uriașă: „Gol valabil”
17:19
AC Milan i-a stabilit prețul lui Andrei Coubiș! Cât trebuie să plătească U Cluj pentru a-l transfera definitiv
17:01
„Va fi un record”. Laszlo Balint anunță o luptă teribilă pentru calificarea în play-off, după victoria Oțelului
Vezi toate știrile
1 Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2 2 Verdictul CCA după ce Radu Petrescu a anulat incredibil un gol valabil în Petrolul – FC Argeş! 3 Alimentul la care Gigi Becali a renunțat definitiv: “Sunt ca la 20 de ani”. Şi Gică Hagi l-a tăiat de pe listă 4 Ce le-a putut spune Radu Petrescu pe teren argeşenilor după golul anulat uluitor în Petrolul – Argeş 2-1 5 UPDATEMihai Stoica neagă că a rămas fără permis de conducere: “Nu mi-a fost reținut carnetul” 6 Gigi Becali mai pierde un jucător. O fostă campioană a Suediei a făcut ofertă
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
“Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi“Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi