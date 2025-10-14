Acord total între Dinamo şi Rapid, înainte de marele derby. Decizia luată de cele două cluburi - Antena Sport

Închide meniul
Acord total între Dinamo şi Rapid, înainte de marele derby. Decizia luată de cele două cluburi

Publicat: 14 octombrie 2025, 11:37

Fanii lui Dinamo, în timpul unui meci/ Profimedia

Dinamo şi Rapid au ajuns la un acord total înainte de marele derby. Cele două rivale se vor duela în etapa a 13-a din Liga 1, meciul urmând să aibă loc duminică, de la ora 20:30, pe Arena Naţională.

Înainte de meci, cele două cluburi au discutat despre împărţirea biletelor, Dinamo dorind să le ofere rivalilor o întreagă peluză la meciul de duminică, şi să primească acelaşi lucru la duelul din retur.

După mai multe runde de discuţii, conform digisport.ro, cele două părţi au ajuns la o înţelegere, iar Rapid va primi o peluză întreagă la derby-ul cu Dinamo de duminică.

Astfel, Rapid va primi 7000 de bilete pentru duelul cu rivalii din Ştefan cel Mare, ele urmând să fie puse în vânzare, cu cinci zile înaintea partidei. Ele vor costa între 25 şi 30 de lei.

În urmă cu câteva zile, oficialii lui Dinamo au decis să deschidă şi inelul doi de la Tribuna a II-a, dat fiind faptul că biletele la inelul 1 aproape s-au epuizat. Fanii “câinilor” sunt aşteptaţi în număr mare la duelul de pe Arena Naţională.

Înaintea partidei, Rapid ocupă locul secund, cu 25 de puncte, la egalitate cu liderul Botoşani. Dinamo e pe patru, cu două puncte în minus faţă de rivalii giuleşteni. Ambele confruntări din sezonul regulat trecut s-au încheiat la egalitate, scor 0-0, respectiv 1-1. În meciul tur din play-off, Rapid s-a impus cu 1-0, în Giuleşti, iar returul s-a încheiat tot la egalitate, scor 0-0.

