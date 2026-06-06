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Adevărul despre salariul pe care Ovidiu Sabău îl are la Farul: “La fel era și la Cluj”

Radu Constantin Publicat: 6 iunie 2026, 17:50

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Adevărul despre salariul pe care Ovidiu Sabău îl are la Farul: La fel era și la Cluj

Gică Hagi şi Ioan Ovidiu Sabău - Sport Pictures

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Ovidiu Sabău a semnat cu Faru Constanţa şi a oferit primele detalii despre contractul semnat. El s-a declarat mulţumit de ce condiţii a găsit la echipă, şi anunţă că vor urma schimbări la lot.

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“Prea multe nu sunt de spus acum. Trebuie făcută o analiză și să vedem minusurile, plusurile din momentul de față. Trebuie făcut lotul, cine pleacă, cine rămâne. Timpul este scurt, dar trebuie să avem o colaborare foarte bună. Dacă voi găsi acei jucători care înțeleg ce înseamnă această meserie, care sunt responsabili și vor să fie respectați, atunci pot construi ceva.

Sper să identific jucătorii care vor să muncească, dornici de performanță. Obiectivul meu a fost să-i fac pe jucători mai buni, în fiecare zi. Trebuie să identificăm jucătorii profesioniști, motivați. Acesta este principalul meu obiectiv pentru început. Trebuie sacrificiu, în general în viață. Nu poți să câștigi bani importanți pentru zilele noastre și să nu te sacrifici”, a declarat Sabău, citat de Digi Sport.

El a vorbit şi despre banii pe care îi va încasa la Constanţa, spunând că salariul lui este cu mult mai mic decât cel vehiculat, de 25.000 de euro pe lună!

“Discuțiile au fost unele normale. Știu ce înseamnă Farul, ce condiții sunt aici și că există o academie în spate. Au apărut însă niște sume, despre care cred că nici tot staff-ul nu câștigă atât. La fel era și la Cluj, unde se spunea că am salariu de 30.000 și ceva de mii de euro lunar. Vă dați seama, nici tot staff-ul nu câștiga. Niște exagerări.

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Există toate condițiile la Farul pentru a lucra. Sper ca relațiile noastre (n.r. cu Gică Popescu și Gică Hagi) să rămână la fel și după acest proiect, bazate pe respect și apreciere. Indiferent de ceea ce se va întâmpla cu mine ca antrenor la Farul”, a mai spus Ioan Ovidiu Sabău.

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