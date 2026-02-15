Gloria Bistrița, victorie crucială în EHF Champions League. Rapid s-a calificat în sferturile European League - Antena Sport

Închide meniul
Gloria Bistrița, victorie crucială în EHF Champions League. Rapid s-a calificat în sferturile European League

Andrei Nicolae Publicat: 15 februarie 2026, 20:09

Gloria Bistrița - Rapid / Colaj Sport Pictures + Facebook Club Sportiv Rapid București

CS Gloria Bistriţa a învins-o pe DVSC Schaeffler (Debrecen), cu scorul de 32-31 (16-17) în Teraplast Arena, în Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin.

În European League, CS Rapid Bucureşti s-a calificat în sferturile de finală ale competiţiei după ce a învins formaţia norvegiană Tertnes Bergen cu scorul de 30-28 (16-13), duminică, la Ulset, într-un meci din Grupa C.

Victorie importantă pentru bistrițence

Gloria şi-a asigurat locul al patrulea în grupă cu acest succes, conturat greu, după ce Alicia Toublanc a ratat o aruncare de la 7 metri pentru oaspete (59), iar apoi a mai ratat o acţiune. Gloria a avut de câteva ori avans de trei goluri pe tabelă într-un meci echilibrat (10-7, 22-19, 25-22, 26-23, 27-24).

Golurile gazdelor au fost înscrise de Danila Patricia So Delgado Pinto (8), Larissa Nusser (6), Jennifer Maria Gutierrez Bermejo (4), Paula Arcos Poveda (4), Lorena Gabriela Ostase (3), Monila Kobylinska (2), Matilda Sofia Forsberg (2), Kaba Gassama Cissokho (1), Angela Ştefania Stoica (1), Sonia Mariana Seraficeanu (1).

Gloria va juca ultimul meci din grupă pe 22 februarie, în deplasare cu Storhamar Handball Elite

Clasament

  • 1. Gyori Audi ETO KC 22 puncte
  • 2. Metz Handball 22
  • 3. Team Esbjerg 19
  • 4. Gloria Bistriţa 14
  • 5. DVSC Schaeffler 10
  • 6. BV Borussia Dortmund 8
  • 7. Storhamar Handball Elite 6
  • 8. OTP Group Buducnost 3

Rapid a acces deja în sferturile European League

Golurile echipei bucureştene au fost înscrise de Estavana Polman (8), Albertina Da Cruz Kassoma De Almeida (5), Mariana Ferreira Lopes (4), Aissatou Kouyate (4), Djazz Moreen Clara Chambertin (2), Gabriela Maria Tulea (2), Alexandra Toepfner (2), Viktoria Shamanovskaya (2), Dorina Korsos (1).

CS Rapid Bucureşti conduce în clasament, cu 8 puncte (5 jocuri), urmată de Lokomotiva Zagreb, 5 p (4 j), Tertnes Bergen, 3 p (5 j), VfL Oldenburg, 2 p (4 j). Primele două clasate se vor calificat în sferturi.

Importuri de miliarde de euro pe produse pe care le găsim şi în România. Care e explicaţiaImporturi de miliarde de euro pe produse pe care le găsim şi în România. Care e explicaţia
În ultima etapă, pe 22 februarie, CS Rapid o va înfrunta pe Lokomotiva Zagreb, la Bucureşti.

Sursa: Agerpres.ro

