Gloria Bistrița, victorie crucială în EHF Champions League. Rapid s-a calificat în sferturile European League - Antena Sport

CS Gloria Bistriţa a învins-o pe DVSC Schaeffler (Debrecen), cu scorul de 32-31 (16-17) în Teraplast Arena, în Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin.

În European League, CS Rapid Bucureşti s-a calificat în sferturile de finală ale competiţiei după ce a învins formaţia norvegiană Tertnes Bergen cu scorul de 30-28 (16-13), duminică, la Ulset, într-un meci din Grupa C.

Victorie importantă pentru bistrițence

Gloria şi-a asigurat locul al patrulea în grupă cu acest succes, conturat greu, după ce Alicia Toublanc a ratat o aruncare de la 7 metri pentru oaspete (59), iar apoi a mai ratat o acţiune. Gloria a avut de câteva ori avans de trei goluri pe tabelă într-un meci echilibrat (10-7, 22-19, 25-22, 26-23, 27-24).

Golurile gazdelor au fost înscrise de Danila Patricia So Delgado Pinto (8), Larissa Nusser (6), Jennifer Maria Gutierrez Bermejo (4), Paula Arcos Poveda (4), Lorena Gabriela Ostase (3), Monila Kobylinska (2), Matilda Sofia Forsberg (2), Kaba Gassama Cissokho (1), Angela Ştefania Stoica (1), Sonia Mariana Seraficeanu (1).

Gloria va juca ultimul meci din grupă pe 22 februarie, în deplasare cu Storhamar Handball Elite