Suporterii Rapidului au răbufnit: "Vă rupem picioarele". Ameninţări la adresa conducerii - Antena Sport

Farul Constanţa a învins-o cu 3-1 pe Rapid, într-un meci din etapa cu numărul 27 a Ligii 1.
Ultrașii Rapidului, care au făcut deplasarea, i-au amenințat pe jucătorii lui Constantin Gâlcă încă din finalul partidei. „Jucători de Serie B, vă rupem picioarele!”, au scandat giuleștenii la adresa jucătorilor. Cuvinte dure au avut şi la adresa lui Dobre, şi nu a scăpat nici conducerea.
Tensiunile au continuat şi la final de partidă: „Dacă fotbal nu jucați…”. Continuarea nu poate fi reprodusă.
Costel Gâlcă le-a găsit o scuză suporterilor. “Tot timpul e puţin, ne dorim să câştigăm. Orice echipă cu care câştigăm, nu a fost uşor. E o luptă strânsă. Fanii sunt supăraţi, e frustare mare, dezamăgire când nu câştigi. Vin mereu după noi”, a mai spus tehnicianul.
