Adrian Ilie laudă transferul pregătit de Dan Șucu la Rapid: "De multă vreme..." - Antena Sport

Olimpiu Moruțan va deveni în curând jucătorul Rapidului, iar giuleștenii vor să urgenteze mutarea astfel încât Costel Gâlcă să îl aibă pe mijlocaș cât mai repede sub comanda sa.

Giovanni Becali, cel care a intermediat mutarea sa la Rapid, a spus că afacerea e în proporție de 98-99 la sută aranjată. Vestea că Moruţan ajunge în Liga 1 l-a surprins plăcut pe Adrian Ilie, care crede că pentru Rapid este o lovitură de imagine.

„Am impresia că, vorbind de transferurile din iarnă, cred că de mult timp nu s-a mai transferat în campionatul nostru, chiar dacă este român, un jucător așa de talentat. De mult timp. De multă vreme nu s-a mai transferat un jucător înapoi. Atât de talentat și cu atâtea calități”, a spus Adrian Ilie conform Fanatik.ro.

Moruţan va ajunge în Giuleşti sub formă de împrumut, până la finalul sezonului şi Rapid va avea o opţiune de prelungire pe încă doi ani.