Olimpiu Moruțan, tratat ca o vedetă de Rapid. Decizia de ultimă oră luată de Dan Șucu - Antena Sport

Olimpiu Moruțan va deveni în curând jucătorul Rapidului, iar giuleștenii vor să urgenteze mutarea astfel încât Costel Gâlcă să îl aibă pe mijlocaș cât mai repede sub comanda sa. Recent, Dan Șucu a luat decizia de a trimite un avion privat în Grecia pentru a-l prelua pe fotbalistul lui Aris Salonic.

“Telenovela” Olimpiu Moruțan pare că a ajuns la final, după ce Giovanni Becali, cel care a intermediat mutarea sa la Rapid, a spus că afacerea e în proporție de 98-99 la sută aranjată. Ulterior, tot ce rămânea de văzut era momentul în care va ajunge mijlocașul în România pentru a semna cu alb-vișiniii.

Moruțan vine azi în România

Rapid nu a stat pe gânduri și a decis să îl aducă astăzi, 19 ianuarie, pe fostul jucător de la FCSB în țară. Dan Șucu a apelat la un gest care îl transformă pe Moruțan într-o vedetă a clubului și a decis să plece în Grecia cu un avion privat pentru a urgenta drumul mijlocașului în România, potrivit fanatik.ro.

Sursa citată anterior notează de asemenea că Moruțan urmează să facă vizita medicală mâine, marți (20 ianuarie), astfel că prezentarea oficială a jucătorului mai e doar o chestiune de câteva zile sau ore în acest moment. La Rapid, fotbalistul de națională va avea la Rapid un salariu de 40.000 de euro, unul dintre cele mai mari din Liga 1.

Totuşi, pentru a evolua în Giuleşti, el a renunţat la un salariu de 62.000 de euro în primul sezon şi de 70.000 de euro în al doilea sezon, pe care i-ar fi încasat dacă rămânea în Grecia. Moruţan va ajunge în Giuleşti sub formă de împrumut, până la finalul sezonului şi Rapid va avea o opţiune de prelungire pe încă doi ani.