Daniel Işvanca Publicat: 15 mai 2026, 16:54

Adrian Mihalcea și-a decis viitorul! Anunțul așteptat de fanii UTA: Nu vorbim de garanții"

Adrian Mihalcea / Sportpictures

Chiar dacă cei din conducere nu au aplicat pentru licența de cupe europene, Adrian Mihalcea a fost convins în cele din urmă să continue pe banca celor de la UTA Arad.

Anunțul a fost făcut chiar de către tehnicianul român. UTA a luptat până aproape de ultimele etape ale sezonului regular pentru a juca în play-off, dar ultimele două locuri au fost luate de CFR Cluj și FC Argeș.

Adrian Mihalcea continuă la UTA

Instalat pe banca celor de la UTA înainte de începutului acestui sezon, Adrian Mihalcea va continua în cele din urmă la „Bătrâna Doamnă”. Marele anunț a fost făcut de tehnician, după o discuție cu cei din conducere.

„Vom continua încă un an împreună. Am avut o discuție cu domnul Meszar și au fost lucruri care, nu vorbim de garanții, țin de îmbunătățirea sau menținerea acestui nivel, în limitele posibile ale echipei.

Mi-a promis că va face tot ceea ce depinde de dânsul și a făcut, cel puțin pentru a reuși să mă convingă. Vom continua și anul viitor”, a declarat Adrian Mihalcea.

  • 40 de meciuri, 15 victorii, 13 rezultate de egalitate și 12 înfrângeri este bilanțul lui Adrian Mihalcea la UTA

