Universitatea Craiova a cerut control antidoping înaintea meciului cu U Cluj! Crește presiunea înaintea derby-ului din Bănie

Se va juca cu titlul pe masă duminică seară în confruntarea dintre Universitatea Craiova și U Cluj. Oltenii au un ascendent moral după succesul din finala Cupei României, iar acum vor să le dea o nouă lovitură „șepcilor roșii”.

Mai mult decât atât, clubul patronat de Mihai Rotaru își suspectează adversara de dopaj, motiv pentru care a solicitat un control antidoping înaintea disputei din Bănie.

Control antidoping înainte de Craiova – U Cluj? Ce solicită oltenii

Universitatea Craiova este aproape de o performanță uriașă în istoria clubului, fiind la 90 de minute distanță de câștigarea titlului, dar și de realizarea eventului.

Fanatik.ro anunță că oltenii vor să își ia toate măsurile de precauție, motiv pentru care conducerea ar fi solicitat un control antidoping pentru această confruntare.

Oficialii „șepcilor roșii” au făcut scandal după ce s-a precizat că Marcel Bîrsan va fi delegat la acest meci. 30.000 de fani vor asista pe stadion la partida de duminică.