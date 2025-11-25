Mihai Stoica a confirmat discuțiile pentru primul transfer al FCSB-ului: „Ne-a interesat mereu” - Antena Sport

Andre Duarte este una dintre principalele ținte ale celor de la FCSB în această iarnă, iar transferul acestuia s-ar putea realiza în scurt timp, având în vedere faptul că acesta este în prezent liber de contract.
Mihai Stoica a confirmat interesul campioanei României pentru fostul jucător de la FC U Craiova 1948 și a transmis că acesta a fost mereu o țintă pentru gruparea roș-albastră.
Andre Duarte, pe radarul celor de la FCSB
Chiar dacă a fost unul dintre titularii incontestabili ai echipei, Andre Duarte nu a plecat în condiții bune de la Ujpest. EL a fost exclus din lot 3 săptămâni, apoi, după mai multe discuţii cu conducerea clubului, fundașul portughez și-a anunțat plecarea.
Mihai Stoica a confirmat interesul pentru fotbalistul în vârstă de 28 de ani, care a mai evoluat pentru Alverca, Estrela Amadora, FCU Craiova, Reggiana și NK Osijek
„S-a făcut liber de Ujpest. A fost mereu, ne-a interesat mereu, da. Am fost în contact, nu avem nimic deocamdată, dar a fost o discuție. A plecat de la Craiova, a jucat la Osijek meci de meci, a jucat la Ujpest meci de meci, după s-a întâmplat ceva, nu știu ce, a fost trimis la echipa a doua și acum s-a reziliat contractul. (n.r. Dacă au mai multe discuții cu fundași centrali) Da. (n.r. Duarte) A jucat toate secundele într-o ediție de campionat.
Sunt niște fundași foarte interesanți în Europa care termină în vară, intră în ultimele 6 luni. Dacă semnezi cu jucătorul, e mult mai ușor să negociezi cu clubul”, a declarat Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.
- Valeriu Iftime avertizează granzii din Liga 1: „Pentru noi e greu să pierdem”
- Lovitură pentru Daniel Pancu! Jucătorul nu va mai juca în luna decembrie pentru CFR
- Jucătorul important al FCSB-ului care s-a supărat că e certat de Gigi Becali! Vrea să plece: “Să vină cu oferta”
- CFR Cluj, cea mai mare ofertă pentru Louis Munteanu! Suma propusă de clubul din Major League Soccer
- Andrei Nicolescu l-a văzut în Botoșani – Dinamo și s-a decis imediat: „Devine supărător. Chestie de atitudine”