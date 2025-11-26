Washington Wizards, prima victorie după 14 înfrângeri consecutive - Antena Sport

Washington Wizards a pus capăt unei serii de 14 înfrângeri în acest sezon al ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), după ce a obţinut victoria cu 132-113 în faţa formaţiei Atlanta Hawks, marţi seara, pe propriul teren, informează AFP.

CJ McCollum, coordonatorul lui Wizards, a înscris 46 de puncte, cel mai bun total al său din acest sezon, permiţându-i echipei sale, care are cel mai slab bilanţ din NBA, să pună punct unei serii de 14 înfrângeri consecutive.

Washington Wizards, prima victorie după 14 înfrângeri consecutive

Echipa antrenată de Brian Keefe a obţinut doar a doua victorie din acest sezon.

Într-un alt meci, Orlando Magic s-a impus cu categoricul scor de 144-103 în faţa echipei Philadelphia 76ers, în deplasare. Magic a stabilit un record în istoria echipei din Florida pentru numărul de puncte înscrise într-o repriză, conducând cu 86-60 la pauză. Fostul record era de 83 de puncte şi fusese stabilit în 1990, în a doua jumătate a unui meci cu Denver Nuggets.

Orlando a înscris apoi 17 puncte consecutive în sfertul trei, pentru a obţine victoria cu cele multe puncte marcate din acest sezon.