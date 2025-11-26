Washington Wizards, prima victorie după 14 înfrângeri consecutive - Antena Sport

Închide meniul
Washington Wizards, prima victorie după 14 înfrângeri consecutive

26 noiembrie 2025

Washington Wizards - Atlanta Hawks - Profimedia Images

Washington Wizards a pus capăt unei serii de 14 înfrângeri în acest sezon al ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), după ce a obţinut victoria cu 132-113 în faţa formaţiei Atlanta Hawks, marţi seara, pe propriul teren, informează AFP.

CJ McCollum, coordonatorul lui Wizards, a înscris 46 de puncte, cel mai bun total al său din acest sezon, permiţându-i echipei sale, care are cel mai slab bilanţ din NBA, să pună punct unei serii de 14 înfrângeri consecutive.

Echipa antrenată de Brian Keefe a obţinut doar a doua victorie din acest sezon.

Într-un alt meci, Orlando Magic s-a impus cu categoricul scor de 144-103 în faţa echipei Philadelphia 76ers, în deplasare. Magic a stabilit un record în istoria echipei din Florida pentru numărul de puncte înscrise într-o repriză, conducând cu 86-60 la pauză. Fostul record era de 83 de puncte şi fusese stabilit în 1990, în a doua jumătate a unui meci cu Denver Nuggets.

Orlando a înscris apoi 17 puncte consecutive în sfertul trei, pentru a obţine victoria cu cele multe puncte marcate din acest sezon.

Această înfrângere a parafat eliminarea formaţiei Philadelphia 76ers din NBA Cup, competiţie în care Orlando este în fruntea grupei sale.

În ultimul meci al zilei, în derby-ul metropolei Los Angeles, Lakers s-a impus pe teren propriu cu 135-118 în faţa lui Clippers, graţie unei prestaţii de excepţie a starului Luka Doncic, autor a 43 de puncte şi 13 pase decisive.

La rândul său, LeBron James a înscris 25 de puncte în 32 de minute.

