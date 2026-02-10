Gigi Becali râde după remiza din Dinamo - Universitatea Craiova şi anunţă că va fi război în Bănie: "Campion" - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali râde după remiza din Dinamo - Universitatea Craiova şi anunţă că va fi război în Bănie: "Campion"

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali râde după remiza din Dinamo – Universitatea Craiova şi anunţă că va fi război în Bănie: “Campion”

Gigi Becali râde după remiza din Dinamo – Universitatea Craiova şi anunţă că va fi război în Bănie: “Campion”

Alex Masgras Publicat: 10 februarie 2026, 11:25

Comentarii
Gigi Becali râde după remiza din Dinamo – Universitatea Craiova şi anunţă că va fi război în Bănie: Campion

Gigi Becali, în timpul unui interviu / AntenaSport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a fost încântat de remiza dintre Dinamo şi Universitatea Craiova, partidă care s-a încheiat 1-1. Chiar dacă nu se află încă pe loc de play-off, Becali se gândeşte în continuare la câştigarea campionatului.

Pentru FCSB urmează o dublă pe Ion Oblemenco, cu Universitatea Craiova, în Cupa României şi Liga 1. Becali vrea o victorie în meciul de campionat şi vrea să profite şi de eventualii paşi greşiţi ai oltenilor din etapele următoare pentru a mai spera la titlu.

Gigi Becali râde după remiza din Dinamo – Universitatea Craiova

“Stai că o să vezi tu râs, dar stai să fiu eu pe 5. După aia o să vezi tu. Până atunci mă smeresc. (n.r. – despre Dinamo – Universitatea Craiova 1-1) Normal că ne convine. Noi acum trebuie să mai facem socoteli, dar socotelile sunt duble. Una care e de intrare în play-off și mai este și a doua, care te mai te gândești și la ea. Adică la campionat.

Bați Craiova, vii la 7 puncte, se mai încurcă, tu bați tot, mai vii la 5 puncte. Și vii la 3 puncte, să fii campion. Așa le socotesc eu. Și atunci e normal că e bine pentru noi din moment ce au pierdut 2 puncte ambele contra candidate”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

Becali a declarat şi că nu se aştepta ca Universitatea Craiova să aibă probleme cu Dinamo, dar se aşteaptă ca împotriva FCSB-ului, formaţia din Bănie să arate altfel, mai ales că va avea parte de susţinerea fanilor:

“Nu mai este Craiova aia parcă, știi? Adică nu mă așteptam să aibă probleme cu Dinamo, pentru că eu consideram că Craiova e mult mai bună decât Dinamo. Dar nu mi s-a părut, nu știu… Asta e bine pentru noi. Nu mai are calitatea aia de joc, nu mai pasează așa, probabil… cine știe…

Crezi că ei vor juca cu noi cum au jucat cu Dinamo? Cu noi, în primul rând, au acolo 20 sau 25 de mii de olteni. În al doilea rând, ei cu mine au ce au. Nu îi interesează pe ei de Dinamo. Cu mine au ce au!

Va fi război mare. Și acum sunt optimist, trebuie să îi batem, dar e echipă puternică Craiova. Nu avem altă șansă. Ei joacă pentru fală, că sunt pe primul loc, iar noi jucăm ca să nu murim”, a mai spus Gigi Becali.

Comentarii


1 Gigi Becali a anunțat transferul unui atacant la FCSB: „Ne-am înțeles. Să nu audă Șucu” 2 Prima reacţie a lui Ştefan Baiaram după ce a scuipat un fan: “Nu regret nimic” 3 Unde se joacă finala Cupei României? Anunțul făcut de FRF 4 Schimb de portari în Liga 1, în ultima zi de mercato. De la retrogradare, ajunge să se bate pentru play-off 5 Mihai Stoica a găsit atacant pentru FCSB: “Exact profilul pe care îl vrea Gigi” 6 Moment unic în Spania: omul care „nu ratează niciodată” a intrat în minutul 90+6 să execute un penalty! Ce a urmat
