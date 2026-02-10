Gigi Becali râde după remiza din Dinamo - Universitatea Craiova şi anunţă că va fi război în Bănie: "Campion" - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a fost încântat de remiza dintre Dinamo şi Universitatea Craiova, partidă care s-a încheiat 1-1. Chiar dacă nu se află încă pe loc de play-off, Becali se gândeşte în continuare la câştigarea campionatului.

Pentru FCSB urmează o dublă pe Ion Oblemenco, cu Universitatea Craiova, în Cupa României şi Liga 1. Becali vrea o victorie în meciul de campionat şi vrea să profite şi de eventualii paşi greşiţi ai oltenilor din etapele următoare pentru a mai spera la titlu.

Gigi Becali râde după remiza din Dinamo – Universitatea Craiova

“Stai că o să vezi tu râs, dar stai să fiu eu pe 5. După aia o să vezi tu. Până atunci mă smeresc. (n.r. – despre Dinamo – Universitatea Craiova 1-1) Normal că ne convine. Noi acum trebuie să mai facem socoteli, dar socotelile sunt duble. Una care e de intrare în play-off și mai este și a doua, care te mai te gândești și la ea. Adică la campionat.

Bați Craiova, vii la 7 puncte, se mai încurcă, tu bați tot, mai vii la 5 puncte. Și vii la 3 puncte, să fii campion. Așa le socotesc eu. Și atunci e normal că e bine pentru noi din moment ce au pierdut 2 puncte ambele contra candidate”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

Becali a declarat şi că nu se aştepta ca Universitatea Craiova să aibă probleme cu Dinamo, dar se aşteaptă ca împotriva FCSB-ului, formaţia din Bănie să arate altfel, mai ales că va avea parte de susţinerea fanilor: