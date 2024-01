Adrian Mititelu, mesaj în miez de noapte, după ce FCU Craiova a fost învinsă de Farul: "Vom fi o echipă admirată!" - Antena Sport

Reclamă

Mititelu însă s-a plâns de arbitraj, fiind de părere că echipa sa a controlat pe deplin jocul, în a doua repriză. De asemenea, acesta a mai transmis că nu a avut parte de un arbitraj demn de o ţară membră a UE, fiind convins însă că victoriile vor veni în următoarele runde şi pentru echipa sa.

„Avem o echipă bună! Asta este concluzia mea după meciul de la Ovidiu. Am început meciul prost, fapt ce a dus la apariția unor situații de gol ăn dreptul celor de la Farul. Am avut totuși portarul nostru Gurău in mare formă.

Reclamă

După circa 25 minute am redresat jocul și am pus stăpânire pe el, mai cu seamă în repriza a doua, când cei de la Farul au avut doar câteva contratacuri tăioase venite pe un fond de dominare totală a noastră. Nu este ușor să ascunzi momente bune, mingea celor de Farul.

„Dacă am fi avut arbitraj civilizat, nu plecam învinşi!”

Dacă am fi avut un arbitraj civilizat, cum ar fi normal într-o țară UE/ SCHENGEN, cu siguranță nu plecam învinși de la Ovidiu.

Totuși, să nu omitem, am jucat cu campioana României, o echipă foarte valoroasă, cu atacanți rapizi și în mare formă, o echipă pe care o văd terminând acest sezon în primele trei.

Reclamă 4 / 0/3

Echipa noastră, pe alocuri, a arătat o forță de joc foarte bună și sunt convins că în ciuda faptului ca n-am cules niciun punct, din cele două deplasări, unde am întâlnit echipe foarte bune, vom avea un sezon reușit. Sunt convins că o să vină și victoriile cât de curând. FCU 1948 o să fie o echipă admirată în acest sezon”, a transmis Adrian Mititelu, pe Facebook. Verdictul specialistului, după cea mai controversată fază din Farul – FCU Craiova 1-0 Verdictul specialistului, după cea mai controversată fază din Farul – FCU Craiova 1-0, nu a întârziat să apară. Constantin Zotta a analizat faza la care oltenii au cerut penalty, şi a ajuns la concluzia că trupa lui Adrian Mititelu ar fi meritat să primească lovitură de la 11 metri. În minutul 77 al duelului de la Ovidiu, a avut loc un moment controversat. Damien Dussaut, fundaşul celor de la Farul, l-a faultat în interiorul careului pe Compagnucci. Faza a fost analizată şi în camera VAR, însă arbitrul partidei, Iulian Călin, a luat decizia de a nu acorda lovitură de la 11 metri, după ce s-a consultat şi cu ceilalţi arbitri. „E un atac întârziat de sancţionat, e chiar clar penalty. S-a verificat, această verificare pleacă tot de la Călin, cumva. A verificat, mă gândesc că… Dacă a durat aşa de mult, ei au comunicat. Este evident cine loveşte minge. Nu ştiu care e motivul pentru care nu s-a dat penalty. Nu putem să fim orbi, dă în piciorul lui Compagnucci. E clar că Dussaut ajunge mai târziu, evident”, a declarat Constantin Zotta, conform orangesport.ro.

Îl va vinde Gigi Becali pe Darius Olaru pentru o sumă mai mare de 10 milioane de euro? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...