Cristi Balaj a reacționat după ce Dan Petrescu a fost suspendat: "Să primească și alții aceleași sancțiuni" - Antena Sport

Cristi Balaj a oferit prima reacție după ce Dan Petrescu a primit 3 etape de suspendare. Oficialul de la CFR Cluj a sărit în apărarea tehnicianului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dan Petrescu a fost suspendat după ce a făcut scandal la meciul cu Universitatea Craiova, pierdut de CFR Cluj cu scorul de 2-3. Atunci, antrenorul echipei din Gruia a protestat vehement după o fază la care echipa sa nu a primit penalty.

Cum a reacționat Cristi Balaj după ce Dan Petrescu a fost suspendat 3 etape

Mai apoi, centralul Rareș Vidican i-a acordat cartonașul roșu lui Dan Petrescu, însă tehnicianul a continuat să protesteze. În cele din urmă, acesta a fost calmat de oamenii din staff și a urcat în tribune.

Ca urmare a acestor evenimente, Comisia de Disciplină din cadrul FRF a venit cu o suspendare de 3 etape pentru Dan Petrescu, dar și cu o amendă de 5000 de lei.

După aflarea veștii, Cristi Balaj a transmis că și alte persoane ar trebui să primească sancțiuni similare, după astfel de evenimente.