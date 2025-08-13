Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cristi Balaj a reacționat după ce Dan Petrescu a fost suspendat: "Să primească și alții aceleași sancțiuni" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Cristi Balaj a reacționat după ce Dan Petrescu a fost suspendat: “Să primească și alții aceleași sancțiuni”

Cristi Balaj a reacționat după ce Dan Petrescu a fost suspendat: “Să primească și alții aceleași sancțiuni”

Alex Ioniță Publicat: 13 august 2025, 17:50

Comentarii
Cristi Balaj a reacționat după ce Dan Petrescu a fost suspendat: Să primească și alții aceleași sancțiuni

Profimedia

Cristi Balaj a oferit prima reacție după ce Dan Petrescu a primit 3 etape de suspendare. Oficialul de la CFR Cluj a sărit în apărarea tehnicianului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dan Petrescu a fost suspendat după ce a făcut scandal la meciul cu Universitatea Craiova, pierdut de CFR Cluj cu scorul de 2-3. Atunci, antrenorul echipei din Gruia a protestat vehement după o fază la care echipa sa nu a primit penalty.

Cum a reacționat Cristi Balaj după ce Dan Petrescu a fost suspendat 3 etape

Mai apoi, centralul Rareș Vidican i-a acordat cartonașul roșu lui Dan Petrescu, însă tehnicianul a continuat să protesteze. În cele din urmă, acesta a fost calmat de oamenii din staff și a urcat în tribune.

Ca urmare a acestor evenimente, Comisia de Disciplină din cadrul FRF a venit cu o suspendare de 3 etape pentru Dan Petrescu, dar și cu o amendă de 5000 de lei.

După aflarea veștii, Cristi Balaj a transmis că și alte persoane ar trebui să primească sancțiuni similare, după astfel de evenimente.

Reclamă
Reclamă

De asemenea, oficialul de la CFR Cluj a ținut să precizeze că Dan Petrescu nu a folosit cuvinte obscene la adresa arbitrilor, în timpul meciului cu Universitatea Craivoa.

„Mi-e greu să comentez deciziile Comisiilor de Disciplină. Cei care greșesc este normal să fie sancționați. Dacă e mult sau puțin, păstrez pentru mine această părere. Dar ideea este să existe consecvență, să primească și alții aceleași sancțiuni. Din ce am înțeles, Dan Petrescu nu a folosit acele cuvinte decât după ce a fost eliminat și acestea nu erau îndreptate către arbitri. Nu se scrie în raport, în funcție de ce se vede la TV, ulterior. Arbitrul trebuie să noteze ce a auzit nu ce se descoperă la câteva ore distanță. Nu știu ce a scris în raport. Nu cunosc detalii”, a spus Cristi Balaj, citat de prosport.ro.

OFICIAL | Un jucător al lui CFR Cluj a părăsit echipa lui Dan Petrescu şi merge la o altă formaţie din România

Plecare de la CFR Cluj! Echipa din Gruia a anunţat oficial că un jucător din lotul lui Dan Petrescu va fi împrumutat la o echipă din România.

Cine primeşte bursă în 2025-2026: Cele de merit, rezervate pentru primii 15% din elevii clasei. Cât e valoareaCine primeşte bursă în 2025-2026: Cele de merit, rezervate pentru primii 15% din elevii clasei. Cât e valoarea
Reclamă

Moussa Samake (20 de ani) va evolua sub formă de împrumut la Concordia Chiajna, echipă din Liga a 2-a.

“Mult succes, Moussa Samake!

Cluburile CFR 1907 Cluj și Concordia Chiajna au ajuns la un acord privind împrumutul atacantului nostru, Moussa Samake, la formația ilfoveană pentru un sezon! 

Îi urăm, pe această cale, mult succes la noua sa echipă!”, a transmis CFR Cluj, pe contul oficial de Facebook.

Atacantul Moussa Samake a mai evoluat, de-a lungul carierei, la CSM Olimpia Satu Mare şi ACSM Reşiţa, formaţii din eşalonul secund al campionatului românesc.

În acest sezon, Moussa Samake a jucat în două meciuri pentru CFR Cluj, unul în preliminariile Europa League şi celălalt în campionat. Samake a prins 18 minute în turul CFR-ului cu Paks, încheiat cu scorul de 0-0. La retur, când CFR Cluj a câştigat cu 3-0, Samake a fost rezervă neutilizată. Samake a mai evoluat 46 de minute în meciul CFR Cluj – FC Argeş 0-2.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Deținutul de la Mărgineni ar fi evadat pentru că iubita lui ar fi avut o relație cu fostul coleg de celulă
Observator
Deținutul de la Mărgineni ar fi evadat pentru că iubita lui ar fi avut o relație cu fostul coleg de celulă
Orașul din Alaska unde se întâlnesc Donald Trump și Vladimir Putin. Este extrem de popular vara și oferă o experiență unică turiștilor 
Fanatik.ro
Orașul din Alaska unde se întâlnesc Donald Trump și Vladimir Putin. Este extrem de popular vara și oferă o experiență unică turiștilor 
20:16
20 de milioane de euro pentru Dan Șucu! Genoa, lovitură în mercato
19:42
Elias Charalambous știe cum va aborda meciul dintre FCSB și Drita: “Să marcăm, nu să apărăm rezultatul”
19:37
Adrian Şut, mesaj de luptă înainte de Drita – FCSB: “Vrem să dăm tot ce avem mai bun!”
19:32
Sorana Cîrstea, eliminată în optimi la Cincinnati. Iga Swiatek i-a oprit parcursul lăudabil din SUA
19:23
Jucătorii de la PSG, mesaje după plecarea lui Gianluigi Donnarumma! Ce au scris pe rețelele de socializare
19:13
Venus Williams va juca la US Open la 45 de ani. Dubla campioană din SUA a primit wildcard
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko 2 FotoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo 3 EXCLUSIV“E completă!” Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: “Înainte nu mi-aş fi dat seama” 4 Ilie Dumitrescu a răbufnit şi a intervenit în scandalul dintre Becali, Şucu şi Rotaru: “Nu poţi să jigneşti” 5 Măsura luată de LPF, după scandalul verii în Liga 1! Cum arată noua procedură de lucru: “Transparenţă şi consultare” 6 Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB!
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
“A sclipit!” Cei doi jucători lăudaţi de Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2: “Cel mai mult”“A sclipit!” Cei doi jucători lăudaţi de Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2: “Cel mai mult”