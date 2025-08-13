Un internațional canadian de tineret, cu origini românești, a semnat în Liga 1! Anunțul oficial - Antena Sport

Închide meniul
Alex Ioniță Publicat: 13 august 2025, 17:13

FOTO: FC Botoșani.

O echipă din Liga 1 a transferat un internațional canadian de tineret, cu origini românești! Anunțul a fost făcut prin intermediul unui comunicat, postat pe site-ul clubului.

Este vorba despre mijlocașul central Andrei Dan Dumitru, care a adunat selecții la naționalele U17 și U20 ale Canadei. Acesta a ajuns în România după despărțirea de FC Toronto II.

FC Botoșani a transferat un internațional canadian de tineret, cu origini românești

Echipa la care va evolua Andrei Dan Dumitru este FC Botoșani. Reprezentanții clubului au făcut anunțul oficial în decursul zilei de 13 august.

„FC Botoșani anunță transferul jucătorului Andrei Dan Dumitru. Născut pe 28.10.2006, la Toronto, în Canada, mijlocașul central de 1.85 m a semnat un contract cu ‘roș-alb-albaștri’ pe o perioadă de trei ani.

Andrei Dan Dumitru a venit la FC Botoșani prin transfer de la formația FC Toronto II. Anterior experienței pe care a avut-o la FC Toronto II, noul mijlocaș central al FC Botoșani a jucat tot în Canada pentru TFC Academy.

Noul jucător al ‘roș-alb-albaștrilor’ are prezențe în naționalele U17 și U20 ale Canadei. Bun venit în familia FC Botoșani și mult succes, Andrei Dan Dumitru!”, au notat oficialii lui FC Botoșani.

S-au pus în vânzare biletele pentru amicalul România – Canada

România își continuă drumul către Campionatul Mondial din 2026, însă până să revină în preliminariile propriu-zise pentru turneul final, “tricolorii” și-au programat un amical în etapa în care vor sta pe bară în calificări. În timp ce Austria dă peste Cipru, iar San Marino și Bosnia au duel direct, naționala noastră va avea un meci de pregătire pe Arena Națională cu cei din Canada.

Recent, s-au pus în vânzare biletele pentru partida amicală care va avea loc pe cel mai mare stadion al țării. Duelul este programat pe 5 septembrie, de la ora 21:00 și va fi în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Cele mai ieftine tichete sunt cele de la peluză, unde costul ajunge la 40 de lei. Tot la peluză, dar la inelul al treilea și în zonele laterale de la inelele 1 și 2, prețul crește cu 10 lei.

În zona centrală a celor două tribune, un bilet este 100 de lei, în timp ce în zonele laterale, spre tribune, plus la inelul al treilea, prețul este de 75 de lei. Există și două zone VIP, unde totul costă fie 400, fie 650 de lei.

Există și prețuri speciale pentru suporteri mai tineri ai naționalei: “Atât copiii cu vârsta sub 15 ani (10 RON), cât și tinerii între 15 și 24 de ani (30 RON), vor beneficia de un preț preferențial în momentul achiziționării biletelor“, se arată în comunicatul emis de frf.ro.

