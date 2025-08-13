Un internațional canadian de tineret, cu origini românești, a semnat în Liga 1! Anunțul oficial - Antena Sport

O echipă din Liga 1 a transferat un internațional canadian de tineret, cu origini românești! Anunțul a fost făcut prin intermediul unui comunicat, postat pe site-ul clubului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Este vorba despre mijlocașul central Andrei Dan Dumitru, care a adunat selecții la naționalele U17 și U20 ale Canadei. Acesta a ajuns în România după despărțirea de FC Toronto II.

FC Botoșani a transferat un internațional canadian de tineret, cu origini românești

Echipa la care va evolua Andrei Dan Dumitru este FC Botoșani. Reprezentanții clubului au făcut anunțul oficial în decursul zilei de 13 august.

„FC Botoșani anunță transferul jucătorului Andrei Dan Dumitru. Născut pe 28.10.2006, la Toronto, în Canada, mijlocașul central de 1.85 m a semnat un contract cu ‘roș-alb-albaștri’ pe o perioadă de trei ani.

Andrei Dan Dumitru a venit la FC Botoșani prin transfer de la formația FC Toronto II. Anterior experienței pe care a avut-o la FC Toronto II, noul mijlocaș central al FC Botoșani a jucat tot în Canada pentru TFC Academy.