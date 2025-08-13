Un internațional canadian de tineret, cu origini românești, a semnat în Liga 1! Anunțul oficial - Antena Sport

O echipă din Liga 1 a transferat un internațional canadian de tineret, cu origini românești! Anunțul a fost făcut prin intermediul unui comunicat, postat pe site-ul clubului.
Este vorba despre mijlocașul central Andrei Dan Dumitru, care a adunat selecții la naționalele U17 și U20 ale Canadei. Acesta a ajuns în România după despărțirea de FC Toronto II.
FC Botoșani a transferat un internațional canadian de tineret, cu origini românești
Echipa la care va evolua Andrei Dan Dumitru este FC Botoșani. Reprezentanții clubului au făcut anunțul oficial în decursul zilei de 13 august.
„FC Botoșani anunță transferul jucătorului Andrei Dan Dumitru. Născut pe 28.10.2006, la Toronto, în Canada, mijlocașul central de 1.85 m a semnat un contract cu ‘roș-alb-albaștri’ pe o perioadă de trei ani.
Andrei Dan Dumitru a venit la FC Botoșani prin transfer de la formația FC Toronto II. Anterior experienței pe care a avut-o la FC Toronto II, noul mijlocaș central al FC Botoșani a jucat tot în Canada pentru TFC Academy.
Noul jucător al ‘roș-alb-albaștrilor’ are prezențe în naționalele U17 și U20 ale Canadei. Bun venit în familia FC Botoșani și mult succes, Andrei Dan Dumitru!”, au notat oficialii lui FC Botoșani.
S-au pus în vânzare biletele pentru amicalul România – Canada
România își continuă drumul către Campionatul Mondial din 2026, însă până să revină în preliminariile propriu-zise pentru turneul final, “tricolorii” și-au programat un amical în etapa în care vor sta pe bară în calificări. În timp ce Austria dă peste Cipru, iar San Marino și Bosnia au duel direct, naționala noastră va avea un meci de pregătire pe Arena Națională cu cei din Canada.
Recent, s-au pus în vânzare biletele pentru partida amicală care va avea loc pe cel mai mare stadion al țării. Duelul este programat pe 5 septembrie, de la ora 21:00 și va fi în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY.