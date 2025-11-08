Adrian Mutu a ales între FCSB şi Universitatea Craiova, după meciurile europene: "Fotbal şampanie" - Antena Sport

Închide meniul
Adrian Mutu a ales între FCSB şi Universitatea Craiova, după meciurile europene: “Fotbal şampanie”

Publicat: 8 noiembrie 2025, 10:56

Adrian Mutu / Profimedia

Adrian Mutu a ales între FCSB şi Universitatea Craiova, după meciurile europene ale celor două echipe. Campioana a fost învinsă de Basel, scor 1-3, în etapa a patra a grupei de Europa League, în timp ce oltenii au învins-o pe Rapid Viena, scor 1-0, în runda a treia din Conference League.

Adrian Mutu s-a declarat încântat de evoluţia echipei lui Mirel Rădoi. “Briliantul” a declarat că oltenii au jucat un “fotbal şampanie” în duelul cu Rapid Viena.

Totodată, Adrian Mutu consideră că Universitatea Craiova are un joc mai bun decât al FCSB-ului. Antrenorul cere răbdare în privinţa lui Mirel Rădoi, lăudând evoluţia oltenilor din meciul din Austria.

“(n.r. Universitatea Craiova) O altă mâncare de pește. Evoluția bună a oltenilor s-a încununat cu un succes. A fost un meci foarte bun, zic eu. Mi-a plăcut Universitatea Craiova foarte mult în ceea ce înseamnă abordarea meciului, atitudinea, disciplina tactică pe care au ținut-o și au păstrat-o pe toată durata meciului chiar dacă Mirel a fost eliminat. Nu s-a simțit.

Craiova, dacă ține ritmul, e o echipă foarte, foarte greu de bătut. În ultimele două meciuri a arătat cel mai bun fotbal din campionat, cea mai bună în momentul ăsta, și peste FCSB la cum arată fotbalistic vorbind. E o echipă care s-a pliat bine pe sistemul ăsta de joc (n.r. 3-5-2). Trebuie răbdare și susținere pentru Mirel Rădoi. Filosofia lui și ideile lui se vor implementa ușor, ușor.

Echipa înțelege ce vrea Mirel de la ea. Are o evoluție pe alocuri spectaculoase, fotbal frumos, fotbal-șampanie cum îi spunem noi. Mă bucură pentru că de mult nu am mai văzut o echipă românească în Europa jucând la nivelul ăsta. Chiar dacă pe alocuri era să piardă cu Rapid, evoluția Universității Craiova a fost încântătoare“, a declarat Adrian Mutu, conform fanatik.ro.

În campionat, înaintea etapei a 16-a, Universitatea Craiova ocupă locul al treilea, cu 29 de puncte, urmând să se dueleze cu UTA. De cealaltă parte, FCSB e pe locul 9, cu 19 puncte, pregătindu-se pentru partida cu Hermannstadt.

