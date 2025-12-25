Zeljko Kopic și-a setat obiectivul pentru 2026! Mesaj pentru fanii lui Dinamo: "Ne-am setat obiective mărețe" - Antena Sport

Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, are obiective mari în 2026. După ce a încheiat pe locul 4 anul 2025 cu formația din Ștefan cel Mare, dar la doar două puncte în spatele liderului Universitatea Craiova, antrenorul croat vrea să facă lucruri mari la Dinamo.

Kopic i-a asigurat pe fanii lui Dinamo că el și jucătorii săi vor da totul în 2026 pentru a lupta pentru titlul din Liga 1 și vor să îi facă pe aceștia fericiți.

Zeljko Kopic vrea să îi facă fericiți pe fanii lui Dinamo în 2026: “E cel mai frumos cadou”

“Pentru mine răspunsul e mereu “sănătate”. Dar dacă vorbim de echipă, să continuăm să evoluăm. Să ne facem suporterii mândri de noi.

(n.r. Dinamo campioană anul acesta?) Asta e cea mai bună dorinţă posibilă, cel mai frumos cadou. (n.r. zâmbind). Vom lupta pentru asta. Avem multe lucruri de arătat pe teren. Ne-am setat obiective măreţe”, a declarat Zeljko Kopic, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Pe locul 4, cu 38 de puncte, la egalitate cu FC Botoșani, echipa de pe locul 3, Dinamo va juca primul meci din 2026 pe 18 ianuarie, atunci când va primi vizita celor de la U Cluj. “Câinii” au ratat șansa de a încheia pe primul loc anul 2026, după înfrângerea suferită la Arad, cu UTA.