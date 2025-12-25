Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Zeljko Kopic și-a setat obiectivul pentru 2026! Mesaj pentru fanii lui Dinamo: "Ne-am setat obiective mărețe" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Zeljko Kopic și-a setat obiectivul pentru 2026! Mesaj pentru fanii lui Dinamo: “Ne-am setat obiective mărețe”
EXCLUSIV

Zeljko Kopic și-a setat obiectivul pentru 2026! Mesaj pentru fanii lui Dinamo: “Ne-am setat obiective mărețe”

Alex Masgras Publicat: 25 decembrie 2025, 15:29

Comentarii
Zeljko Kopic și-a setat obiectivul pentru 2026! Mesaj pentru fanii lui Dinamo: Ne-am setat obiective mărețe

Zeljko Kopic / Sport Pictures

Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, are obiective mari în 2026. După ce a încheiat pe locul 4 anul 2025 cu formația din Ștefan cel Mare, dar la doar două puncte în spatele liderului Universitatea Craiova, antrenorul croat vrea să facă lucruri mari la Dinamo.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Kopic i-a asigurat pe fanii lui Dinamo că el și jucătorii săi vor da totul în 2026 pentru a lupta pentru titlul din Liga 1 și vor să îi facă pe aceștia fericiți.

Zeljko Kopic vrea să îi facă fericiți pe fanii lui Dinamo în 2026: “E cel mai frumos cadou”

“Pentru mine răspunsul e mereu “sănătate”. Dar dacă vorbim de echipă, să continuăm să evoluăm. Să ne facem suporterii mândri de noi.

(n.r. Dinamo campioană anul acesta?) Asta e cea mai bună dorinţă posibilă, cel mai frumos cadou. (n.r. zâmbind). Vom lupta pentru asta. Avem multe lucruri de arătat pe teren. Ne-am setat obiective măreţe”, a declarat Zeljko Kopic, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Pe locul 4, cu 38 de puncte, la egalitate cu FC Botoșani, echipa de pe locul 3, Dinamo va juca primul meci din 2026 pe 18 ianuarie, atunci când va primi vizita celor de la U Cluj. “Câinii” au ratat șansa de a încheia pe primul loc anul 2026, după înfrângerea suferită la Arad, cu UTA.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Poate lua Dinamo titlul în Liga 1 în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Vreme severă de Crăciun în Europa și SUA: fenomene extreme și avertizări oficiale
Observator
Vreme severă de Crăciun în Europa și SUA: fenomene extreme și avertizări oficiale
El a fost cel mai bun fotbalist din lume. Topul în care Messi și Ronaldo nici nu contează
Fanatik.ro
El a fost cel mai bun fotbalist din lume. Topul în care Messi și Ronaldo nici nu contează
13:51
Jose Mourinho s-a enervat la conferința de presă! Schimb de replici incredibil cu un jurnalist: “Te pedepsesc”
13:24
Scandalul raportului de compresie. Analiza lui Adrian Georgescu
12:24
VIDEOTricolorii naționalei României, mesaje de sărbători pentru suporteri: “Să ne vedem la vară în America”
12:01
EXCLUSIVIoan Andone a numit principala calitate a lui Zeljko Kopic: “Poate să se bată la campionat”
11:44
EXCLUSIVSimona Radiş, la finalul unui 2025 perfect: “Această schimbare a venit cu un plus. Am atins obiective măreţe”
11:20
EXCLUSIVConstantin Popovici visează la o medalie de aur olimpică istorică pentru România, la 40 de ani: “Un format diferit”
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVJucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1 2 Jucătorul de la FCSB pe care Leo Grozavu l-ar transfera la Botoșani, pentru a cuceri un titlu istoric cu moldovenii: „Admirabil” 3 Mihai Stoica a anunțat o revenire importantă la FCSB: “Din primul minut” 4 “E Rapid o variantă?” Nicolae Stanciu, anunț despre viitorul său: “E plăcut să auzi” 5 Mihai Stoica, toate detaliile despre primul transfer al iernii de la FCSB: „A arătat foarte bine” 6 Achiziție spectaculoasă pentru o echipă din Liga 3 chiar în Ajunul Crăciunului: “Un club serios înseamnă și condiții”
Citește și
Cele mai citite
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul MilionarilorCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”
FCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordulFCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordul
Gino Iorgulescu, veşti triste despre starea lui Dan Petrescu: “E foarte grav! Se zbârleşte pielea pe mine”Gino Iorgulescu, veşti triste despre starea lui Dan Petrescu: “E foarte grav! Se zbârleşte pielea pe mine”