Adrian Mutu a dat cărţile pe faţă, înainte de debutul la Petrolul: "Nu avem aici un Gigi Becali sau Dan Şucu. Nu pun presiune" - Antena Sport

Adrian Mutu se pregăteşte de debutul oficial pe banca Petrolului, meciul din etapa a 22-a a Ligii 1 cu Oţelul Galaţi, din deplasare. „Briliantul” a vorbit despre problemele financiare de la clubul prahovean, care a fost nevoit să îl vândă pe Lukas Zima la FCSB, pentru 250.000 de euro.

Mutu susţine că nu a venit pentru bani la echipă şi speră că nu vor mai exista plecări, astfel ca Petrolul să aibă şanse reale de a prinde play-off-ul din acest sezon. „Lupii galbeni” sunt pe locul 6, cu 31 de puncte, la două lungimi de Rapid (8) şi la unul de Sepsi (7).

Adrian Mutu: „Nu e o situaţie dramatică”

„Am un respect deosebit pentru oraş, pentru suporteri, pentru toţi care fac parte din ce înseamnă Petrolul. Le mulţumesc pentru primirea pe care am avut-o atunci, de toată dragostea de care am avut şi am în continuare parte.

De fiecare dată când am păşit pe acest stadion, am simţit această căldură din partea suporterilor. Sper să le răsplătesc dragostea prin puncte aduse. Voi da 100% pentru a contribui la un succes al Petrolului.

Sunt aici pentru că eu cred în acest spirit pe care l-am văzut în campionat. Au muncit în ciuda tuturor dificultăţilor de care au avut parte, ei au fost prezenţi şi au arătat pe teren că sunt o echipă. Nu e o situaţie dramatică, dar nici nu suntem un club foarte bogat. Ştiu unde sunt, nu asta e problema. Sunt sigur că cei din conducere se vor strădui să ne asigure condiţii cât mai bune.