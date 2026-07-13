Adrian Mutu, derutat de transferul făcut de Universitatea Craiova: „Aceste milioane ar fi trebuit cheltuite altfel”

Universitatea Craiova a realizat și în această vară o campanie de transferuri spectaculoasă. Oltenii au achitat 2,5 milioane de euro numai pentru a-l aduce pe Răzvan Sava de la Udinese, mutare care l-a surprins pe Adrian Mutu.

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„Briliantul” este însă de părere că această sumă ar fi trebuit investită pentru aducerea unui alt tip de jucător, care să își pună și mai mult amprenta în jocul echipei.

Transferul lui Răzvan Sava l-a derutat pe Adrian Mutu

Universitatea Craiova visează la un parcurs cât mai lung în preliminariile UEFA Champions League, de ce nu, chiar și o accedere în grupa principală, deși traseul nu se anunță deloc unul ușor pentru campioana României.

Adrian Mutu a analizat campania de transferuri a formației din Bănie și s-a declarat surprins de aducerea lui Răzvan Sava, pentru o sumă destul de mare.

„Nu am înțeles. Eu îl și cunosc pe Sava. Nu spun că nu-i merită banii. Ei îl au și pe Popescu acolo. Mai bine dădeau banii pentru un jucător de la mijloc.