Adrian Mutu nu a iertat pe nimeni de la Rapid, după eșecul cu Dinamo: „Nu sunt atât de inteligenți”

Daniel Işvanca Publicat: 27 aprilie 2026, 16:42

Costel Gâlcă / Sportpictures

Rapid București a bifat duminică seară a patra înfrângere din acest play-out, iar situația a devenit una tot mai tensionată în sânul echipei antrenate de Costel Gâlcă.

Suporterii i-au ironizat pe jucători la disputa de pe Arena Națională cu Dinamo, iar Adrian Mutu i-a făcut praf pe toți cei din cadrul clubului giuleștean.

Adrian Mutu: „Se repetă toată istoria de anii trecuţi”

Situația pare să fi scăpat de sub control la Rapid, asta după ce formația alb-vișinie a suferit un nou eșec în play-off. Adrian Mutu a analizat comentariile făcute de jucătorii lui Costel Gâlcă și i-a desființat pe aceștia în momentul în care au criticat, indirect, deciziile antrenorului.

„Rapid nu a arătat bine deloc şi se repetă toată istoria de anii trecuţi. Când ajunge în play-off, nu duce. Nu are lot bun, calitativ, care să poată să ducă 9-10 meciuri cu echipe foarte bune. Este o echipă epuizată mental, fricoasă. Nu înţeleg de ce au atât de multe accidentări. Trebuie văzut pe partea fizică de ce se întâmplă. Şi ieri, Petrila cu ruptură, staff-ul trebuie să analizeze chestiile astea că nu e normal să se întâmple pe bandă rulantă. 

Kopic a mutat foarte bine la pauză cu Cîrjan şi cu Musi în locul lui Duţu. A făcut în celălalt sens, au intrat foarte bine şi au făcut diferenţa. A fost o echipă mai hotărâtă să câştige acest derby. Rapid nu a avut nicio forţă ofensivă. După părerea mea, cu Lennon au jucat cel mai slab fotbal. Aseară Rapid n-a fost o echipă bună. Dacă făcea parte dintr-un campionat normal, fără play-off şi play-out, putea să şi câştige campionatul cu un astfel de joc, pentru că întâlnea şi alte echipe pe care putea să le bată.

Dar intrând în play-off joci doar cu echipe bune. Eşti forţat să construieşti să ai o forţă ofensivă, nu doar să stai la cutie. Să nu produci nimic… până la urmă o să primeşti gol. Rapidul a părut chiar mai slabă ca FC Argeş, că ăia pe unde au fost au pus probleme. A fost o echipă epuizată mental. Ţinând cont că Dinamo venea după un meci jucat în urmă cu trei zile”.

„Mi se pare că jucătorii nu sunt atât de inteligenţi”

„E din ce în ce mai greu să îşi atingă obiectivul. Eu aş vrea să văd jocul direct şi zic că e din ce în ce mai greu. Aud jucătorii în declaraţii ce spun. Cu tot respectul pentru Paraschiv, Dobre, mai eşti nervos. Bă, dar când te duci la interviuri vorbeşte de ceea ce este de competenţa ta. Ăştia vorbesc că ‘suntem fricoşi’, ‘n-avem lideri’, bă vedeţi-vă de treaba voastră că sunteţi fotbalişti. Vorbiţi ca un conducător. Nu se uită şi ei la fotbalul modern, jucătorii au o diplomaţie, vorbesc de fotbal, de ce sunt ei plătiţi.

Nu vorbeşti de alte lucruri, de obiective, de antrenori. Mi se pare că nu sunt atât de inteligenţi. Cred că ar trebui să se vorbească cu ei: ‘Bă vedeţi-vă de jocul vostru şi lăsaţi declaraţiile că nu aţi inventat voi fotbalul. Sunteţi plătiţi să jucaţi să scoateţi rezultate, nu pentru alte lucruri’. Nu cred că Rapidului îi fac bine aceste lucruri: ‘pe marginea prăpastiei’, ‘dezastru’, ‘ruşine’. Când vezi asta îţi dai seama că n-au niciun moral. Jucătorii nu mai cred, sunt epuizaţi. Asta depinde şi de calitatea jucătorului”, a declarat Adrian Mutu, potrivit fanatik.ro.

