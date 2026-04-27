Adrian Mutu nu a iertat pe nimeni de la Rapid, după eșecul cu Dinamo: „Nu sunt atât de inteligenți”

Rapid București a bifat duminică seară a patra înfrângere din acest play-out, iar situația a devenit una tot mai tensionată în sânul echipei antrenate de Costel Gâlcă.

Suporterii i-au ironizat pe jucători la disputa de pe Arena Națională cu Dinamo, iar Adrian Mutu i-a făcut praf pe toți cei din cadrul clubului giuleștean.

Adrian Mutu: „Se repetă toată istoria de anii trecuţi”

Situația pare să fi scăpat de sub control la Rapid, asta după ce formația alb-vișinie a suferit un nou eșec în play-off. Adrian Mutu a analizat comentariile făcute de jucătorii lui Costel Gâlcă și i-a desființat pe aceștia în momentul în care au criticat, indirect, deciziile antrenorului.

„Rapid nu a arătat bine deloc şi se repetă toată istoria de anii trecuţi. Când ajunge în play-off, nu duce. Nu are lot bun, calitativ, care să poată să ducă 9-10 meciuri cu echipe foarte bune. Este o echipă epuizată mental, fricoasă. Nu înţeleg de ce au atât de multe accidentări. Trebuie văzut pe partea fizică de ce se întâmplă. Şi ieri, Petrila cu ruptură, staff-ul trebuie să analizeze chestiile astea că nu e normal să se întâmple pe bandă rulantă.

Kopic a mutat foarte bine la pauză cu Cîrjan şi cu Musi în locul lui Duţu. A făcut în celălalt sens, au intrat foarte bine şi au făcut diferenţa. A fost o echipă mai hotărâtă să câştige acest derby. Rapid nu a avut nicio forţă ofensivă. După părerea mea, cu Lennon au jucat cel mai slab fotbal. Aseară Rapid n-a fost o echipă bună. Dacă făcea parte dintr-un campionat normal, fără play-off şi play-out, putea să şi câştige campionatul cu un astfel de joc, pentru că întâlnea şi alte echipe pe care putea să le bată.