Adrian Mutu, verdict despre Denis Alibec şi Daniel Bîrligea: "Răbdarea patronului a cam luat sfârşit" - Antena Sport

Adrian Mutu a oferit un verdict despre Denis Alibec şi Daniel Bîrligea. “Briliantul” a oferit declaraţii despre cei doi atacanţi ai FCSB-ului, înaintea manşei tur a confruntării cu Drita, din turul trei de Europa League.

FCSB traversează un moment de criză, înregistrând patru eşecuri consecutive. Campioana se va duela cu Drita astăzi, de la ora 21:30, meciul fiind în format live text, pe AS.ro.

Adrian Mutu, verdict despre Denis Alibec şi Daniel Bîrligea

Denis Alibec va rata duelul cu Drita, din cauza unei accidentări. Adrian Mutu s-a declarat convins că atacantul de 34 de ani are nevoie de timp pentru a-şi intra în ritm la FCSB, asemănând situaţia prin care trece acesta cu cea prin care a trecut şi Vlad Chiricheş, în sezonul trecut.

“(n.r. – Ce se întâmplă cu Denis Alibec?) Același lucru care se întâmplă și cu Chiricheș. Având o vârstă, îi trebuie timp pentru a intra în formă. A avut și o accidentare care l-a tras înapoi. Eu cred că va intra în formă cât de curând.

Nu cred că se pune problema să nu se integreze la FCSB, pentru că el a fost deja acolo. Știe foarte bine cu ce se mănâncă FCSB-ul și nu văd să fie asta o problemă. Problema lui e că a avut niște accidentări care l-au tras puțin înapoi în pregătire. Îi trebuie timp, e o chestiune de timp”, a declarat Adrian Mutu, conform fanatik.ro.