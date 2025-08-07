Adrian Mutu, verdict despre Denis Alibec şi Daniel Bîrligea: "Răbdarea patronului a cam luat sfârşit" - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 7 august 2025, 18:08

Adrian Mutu, verdict despre Denis Alibec şi Daniel Bîrligea: Răbdarea patronului a cam luat sfârşit

Adrian Mutu, în timpul unui meci / Profimedia

Adrian Mutu a oferit un verdict despre Denis Alibec şi Daniel Bîrligea. “Briliantul” a oferit declaraţii despre cei doi atacanţi ai FCSB-ului, înaintea manşei tur a confruntării cu Drita, din turul trei de Europa League.

FCSB traversează un moment de criză, înregistrând patru eşecuri consecutive. Campioana se va duela cu Drita astăzi, de la ora 21:30, meciul fiind în format live text, pe AS.ro.

Adrian Mutu, verdict despre Denis Alibec şi Daniel Bîrligea

Denis Alibec va rata duelul cu Drita, din cauza unei accidentări. Adrian Mutu s-a declarat convins că atacantul de 34 de ani are nevoie de timp pentru a-şi intra în ritm la FCSB, asemănând situaţia prin care trece acesta cu cea prin care a trecut şi Vlad Chiricheş, în sezonul trecut.

“(n.r. – Ce se întâmplă cu Denis Alibec?) Același lucru care se întâmplă și cu Chiricheș. Având o vârstă, îi trebuie timp pentru a intra în formă. A avut și o accidentare care l-a tras înapoi. Eu cred că va intra în formă cât de curând.

Nu cred că se pune problema să nu se integreze la FCSB, pentru că el a fost deja acolo. Știe foarte bine cu ce se mănâncă FCSB-ul și nu văd să fie asta o problemă. Problema lui e că a avut niște accidentări care l-au tras puțin înapoi în pregătire. Îi trebuie timp, e o chestiune de timp”, a declarat Adrian Mutu, conform fanatik.ro.

Totodată, Adrian Mutu a oferit declaraţii şi despre Daniel Bîrligea. Atacantul de 25 de ani al FCSB-ului a fost titular în ultimele două partide ale campioanei, fără să marcheze însă vreun gol.

“La Bîrligea e altceva! A fost și el accidentat și la ce fizic are, îl cunosc, l-am antrenat, ar fi trebuit să fie deja mult mai înainte față de ceilalți doi (n.r. – Chiricheș și Alibec). Aici e o problemă! Când a venit Bîrligea la FCSB, pe fondul unui moral extraordinar, a dat imediat satisfacție și a ținut-o așa până la sfârșitul sezonului.

La FCSB este foarte dificil, ai un patron special din multe puncte de vedere, iar răbdarea lui a cam luat sfârșit. De acum încolo, toți jucătorii sunt expuși la niște critici care ar putea să vină din partea patronului și nu știu cât de bine le va face… Vom vedea!”, a mai spus Adrian Mutu.

Imagini rare cu "fiul de suflet" al lui Ion Iliescu. Adoptat neoficial după o tragedie, ar moşteni avereaImagini rare cu "fiul de suflet" al lui Ion Iliescu. Adoptat neoficial după o tragedie, ar moşteni averea
Răsturnare de situație în cazul lui Denis Alibec

Mihai Stoica a anunțat o răsturnare de situație în cazul lui Denis Alibec! Oficialul de la FCSB a venit cu o veste importantă, înaintea „dublei” cu Drita, din preliminariile Europa League.

Denis Alibec se confruntă cu o problemă medicală de la meciul cu CFR Cluj, din Supercupa României. Conform primelor informații apărute, atacantul ar fi trebuit să se opereze, pentru a putea juca la capacitate maximă.

Mihai Stoica a „făcut lumină” în cazul accidentării lui Denis Alibec. Președintele consiliului de administrație de la FCSB a dezvăluit faptul că atacantul nu se va opera.

“Nu, Alibec nu trebuie să se opereze. Două săptămâni se antrenează separat”, a spus Mihai Stoica, la primasport.ro.

