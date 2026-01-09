După trei transferuri picate, Gigi Becali forţează aducerea unui român dorit şi de Galatasaray - Antena Sport

Gigi Becali nu mai vrea să dea nume de fotbalişti cu care se află în negocieri, dar pe lista FCSB de achiziţii s-ar afla şi Umit Akdag, jucător de care s-a interesat inclusiv Galatasaray.

Întrebat de el, Becali s-a rezumat să spună: “Când spun eu ceva, a doua zi, pac-pac. Nu este ăla”, evitând să spună clar fotbalistul pe care îl vrea. Latifundiarul a povestit apoi că un transfer a picat pentru că a dat detalii în presă: ”Să vă spun ceva. După ce am zis că îl luăm, că e mai bun ca Șut, că e noul Rădoi, impresarul zice: `Stai, domn`e, că nu e vorba de 500.000, că mai e vorba de un alt club, care vrea și ăla 500.000`. De acum încolo, nu o să mai vorbesc decât când o să fie faptul împlinit. Nu mai spun nimic decât după ce se rezolvă treaba. A căzut transferul, ce să facem… Vorbisem, era stabilit, dar a căzut. Cu jucătorul ne-am înțeles. Impresarul știe, că am vorbit cu el”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

Becali a mai dezvăluit că Lameira și Joao Paulo nu sunt pe placul antrenorilor şi cei doi nu se vor transfera la FCSB. ”Trebuie să luăm unul (n.r.- un închizător), neapărat. Nu vor ei din campionat. Eu i-am vrut pe cei de la Galați (n.r.- Lameira și Joao Paulo). Pintilii și MM nu-i vor, au zis că nu-s mai buni decât Lixandru și Chiricheș”, a mai afirmat Becali.