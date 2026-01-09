Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

După trei transferuri picate, Gigi Becali forţează aducerea unui român dorit şi de Galatasaray - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | După trei transferuri picate, Gigi Becali forţează aducerea unui român dorit şi de Galatasaray

După trei transferuri picate, Gigi Becali forţează aducerea unui român dorit şi de Galatasaray

Radu Constantin Publicat: 9 ianuarie 2026, 20:21

Comentarii
După trei transferuri picate, Gigi Becali forţează aducerea unui român dorit şi de Galatasaray

Gigi Becali nu mai vrea să dea nume de fotbalişti cu care se află în negocieri, dar pe lista FCSB de achiziţii s-ar afla şi Umit Akdag, jucător de care s-a interesat inclusiv Galatasaray.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Întrebat de el, Becali s-a rezumat să spună: “Când spun eu ceva, a doua zi, pac-pac. Nu este ăla”, evitând să spună clar fotbalistul pe care îl vrea. Latifundiarul a povestit apoi că un transfer a picat pentru că a dat detalii în presă: ”Să vă spun ceva. După ce am zis că îl luăm, că e mai bun ca Șut, că e noul Rădoi, impresarul zice: `Stai, domn`e, că nu e vorba de 500.000, că mai e vorba de un alt club, care vrea și ăla 500.000`. De acum încolo, nu o să mai vorbesc decât când o să fie faptul împlinit. Nu mai spun nimic decât după ce se rezolvă treaba. A căzut transferul, ce să facem… Vorbisem, era stabilit, dar a căzut. Cu jucătorul ne-am înțeles. Impresarul știe, că am vorbit cu el”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

Becali a mai dezvăluit că Lameira și Joao Paulo nu sunt pe placul antrenorilor şi cei doi nu se vor transfera la FCSB. ”Trebuie să luăm unul (n.r.- un închizător), neapărat. Nu vor ei din campionat. Eu i-am vrut pe cei de la Galați (n.r.- Lameira și Joao Paulo). Pintilii și MM nu-i vor, au zis că nu-s mai buni decât Lixandru și Chiricheș”, a mai afirmat Becali.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Europa, măturată de ger şi furtuni. Italienii au profitat de zăpadă şi au ieşit la schi pe plajă
Observator
Europa, măturată de ger şi furtuni. Italienii au profitat de zăpadă şi au ieşit la schi pe plajă
A semnat un contract pe doi ani, iar apoi a renunțat la întreaga carieră! Gestul șocant făcut de un sportiv faimos
Fanatik.ro
A semnat un contract pe doi ani, iar apoi a renunțat la întreaga carieră! Gestul șocant făcut de un sportiv faimos
21:19
VideoJurnal Antena Sport | E forţă la Dinamo
21:15
VideoJurnal Antena Sport | Gata de marea provocare
21:11
VideoJurnal Antena Sport | Un nou început
21:07
VideoJurnal Antena Sport | Playlist de campioni
21:04
Fundaș pentru Daniel Pancu! Cine este fotbalistul care a jucat 9 meciuri europene în acest sezon și semnează cu CFR
21:03
VideoJurnal Antena Sport | Finalul a fost al turcilor
Vezi toate știrile
1 Mirel Rădoi revine pe bancă! Lovitură de proporții dată de fostul tehnician al Craiovei 2 Gigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSB 3 Scandal la aeroport la plecarea lui Adrian Şut din Antalya: “A fost o onoare să joc pentru FCSB” 4 Gigi Becali a anunţat transferul iernii în Liga 1! Salariul e uriaş. Toate detaliile mutării 5 Gigi Becali a anunţat preţul real cu care l-a vândut pe Adrian Şut! 6 Nicolae Stanciu, mesaj în miez de noapte după ce a ratat un penalty în minutul 90+9 în AC Milan – Genoa
Citește și
Cele mai citite
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”