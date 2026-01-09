Gigi Becali a făcut anunțul cu privire la transferul lui Ștefan Târnovanu: „5 milioane de euro” - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali a făcut anunțul cu privire la transferul lui Ștefan Târnovanu: „5 milioane de euro"

Fotbal | Liga 1

Gigi Becali a făcut anunțul cu privire la transferul lui Ștefan Târnovanu: „5 milioane de euro”

Daniel Işvanca Publicat: 9 ianuarie 2026, 20:02

Gigi Becali a făcut anunțul cu privire la transferul lui Ștefan Târnovanu: 5 milioane de euro”

Ștefan Târnovanu / SPORT PICTURES

FCSB l-a pierdut în această iarnă pe Adrian Șut, mijlocașul român fiind transferat de către Al-Ain. Malcom Edjouma și-a reziliat și el contractul cu campioana României, iar acum Gigi Becali a vorbit și despre situația lui Ștefan Târnovanu.

Concret, patronul grupării antrenate de Elias Charalambous a transmis care este suma pentru care se poate despărți de portarul în vârstă de 25 de ani.

Ștefan Târnovanu, pe picior de plecare de la FCSB?

Sunt mai bine de cinci ani de când Ștefan Târnovanu îmbracă tricoul celor de la FCSB, iar portarul ar putea lua calea lui Adrian Șut. Pentru portar există interes din zona țărilor arabe.

Gigi Becali a comentat situația portarului său și a explicat pentru ce sumă ar fi dispus să se despartă de acesta. În același timp, patronul celor de la FCSB a explicat că în prezent nu are o ofertă pentru goalkeeper.

„Ștefan Târnovanu… Nu ştiu nimic de vreo ofertă. Tot ce e posibil. Cer mai mult de 5 milioane de euro. Să vedem”, a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

  • 197 de meciuri a jucat Ștefan Târnovanu la FCSB
  • 4 trofee a cucerit acesta alături de gruparea roș-albastră
  • 4,5 milioane de euro este cota de piață a portarului
