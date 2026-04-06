Adrian Porumboiu a explicat situația lui Nicolae Stanciu și l-a atacat pe Răzvan Burleanu: „Filosofii de trei lei”

Viviana Moraru Publicat: 6 aprilie 2026, 19:09

Răzvan Burleanu, în cadrul unei conferinţe de presă/ Profimedia

Adrian Porumboiu a explicat situația lui Nicolae Stanciu și l-a atacat pe Răzvan Burleanu. Fostul patron de la Vaslui a transmis că președintele FRF ar fi trebuit să intervină în iarnă, atunci când mijlocașul s-a despărțit de Genoa.

Porumboiu consideră că în cazul în care Burleanu ar fi intervenit, Stanciu ar fi putut ajunge la Rapid. Acesta consideră că revenirea mijlocașului în Liga 1 ar fi fost benefică pentru echipa națională.

Vorbesc destul de des cu el și am făcut-o și am făcut o intervenție pe care am crezut-o de bun-simț. L-am sunat pe Burleanu. Și i-am zis: «vedeți că pleacă de la Genoa, acolo unde este proprietar un român». Și s-a întâmplat un lucru incorect, toată lumea știa că este căpitanul echipei naționale, că avem nevoie de el. Dar l-au aruncat ca pe o măsea stricată.

A fost un lucru jenant. Și i-am spus lui Burleanu să facă o intervenție, să vină în România să joace, la Rapid, ținând cont că era același proprietar. Dar nu, a început cu niște filosofii de trei lei (n.r. Răzvan Burleanu) că el nu interferează cu cluburile, cu Șucu. I-am spus că interferează cu interesul echipei naționale, că e nevoie. Și zic că avându-l pe Stanciu, poate nu-i băteam pe turci, dar când a intrat s-a văzut că e altceva decât ceilalți doi mijlocași”, a declarat Adrian Porumboiu, conform prosport.ro.

De asemenea, Adrian Porumboiu s-a declarat convins de faptul că Nicolae Stanciu ar fi accepta să se transfere la Rapid, în iarnă. În cele din urmă, mijlocașul naționalei a semnat cu Dalian Yingbo, formație din China.

„El ar fi vrut sigur să vină în România! Dacă primea cât i-a dat lui Moruțan, era la Rapid. Știu asta de la el. Acolo, la Genoa, avea un milion de euro salariu, dar primea doar 500.000, restul era impozit. Nu era vorba de o sumă imensă, trebuia să vrea cineva să-l aducă, să joace patru, cinci, șase meciuri, avea tonusul respectiv și era altceva. Făcea un contract până în vară și juca la Rapid, că doar la altă echipă nu putea să-i dea drumul decât la Rapid marele maestru de ceremonii Șucu”, a mai spus Adrian Porumboiu.

Citește și:
Răspunsul lui Donald Trump la invitația României de a veni la Summit-ul B9 de la București
Observator
Răspunsul lui Donald Trump la invitația României de a veni la Summit-ul B9 de la București
Ținta sabotajului rusesc din Capitală. Detalii inedite din dosarul DIICOT despre bomba care trebuia să distrugă un bloc de pe Bulevardul Unirii
Fanatik.ro
Ținta sabotajului rusesc din Capitală. Detalii inedite din dosarul DIICOT despre bomba care trebuia să distrugă un bloc de pe Bulevardul Unirii
19:59

Dan Nistor, taxat de Cristi Săpunaru după ce i-a criticat pe jucătorii Rapidului: „E absurd”
19:42

Petrolul – Csikszereda 2-0. Victorie pentru Mehmet Topal la debutul în noul mandat pe banca “lupilor galbeni”
19:33

Napoli – AC Milan LIVE SCORE (21:45). Duel „de foc” pentru locul doi din Serie A
19:30

EXCLUSIV„Se umple stadionul!” După Pițurcă, și Tudorel Stoica anunță revenirea Stelei în prima ligă: „Gigi Becali nu are ce căuta aici”
19:13

“Câinii” i-au găsit înlocuitor din Liga 1 lui Zeljko Kopic, în cazul în care antrenorul croat va părăsi Dinamo!
18:55

Universitatea Craiova – CFR Cluj LIVE TEXT (20:30). Meci crucial în lupta pentru titlu în Bănie. Echipele de start
Vezi toate știrile
1 Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului 2 UPDATEComunicat de ultimă oră emis de SUUB: Mircea Lucescu, pregătit pentru o nouă intervenţie chirugicală 3 Ministrul Sănătăţii, anunţ de ultimă oră despre Mircea Lucescu: “E în stare critică! S-a degradat în ultimele 24-48 de ore” 4 Fanii lui PAOK Salonic, gest superb pentru Răzvan Lucescu! Ce s-a întâmplat înaintea remizei cu Panathinaikos 5 Răzvan Lucescu vine de urgență în România! Antrenorul ajunge după un derby în Grecia 6 Cristi Chivu le-a dat lecţii italienilor, după Inter – Roma 5-2! “Suntem cu toții vinovați”
Citește și
Cele mai citite
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii RapiduluiConducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit
Prima condiţie pe care FRF i-a refuzat-o lui Gică Hagi, în negocierile pentru preluarea naţionalei RomânieiPrima condiţie pe care FRF i-a refuzat-o lui Gică Hagi, în negocierile pentru preluarea naţionalei României