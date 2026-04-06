Adrian Porumboiu a explicat situația lui Nicolae Stanciu și l-a atacat pe Răzvan Burleanu: „Filosofii de trei lei”

Adrian Porumboiu a explicat situația lui Nicolae Stanciu și l-a atacat pe Răzvan Burleanu. Fostul patron de la Vaslui a transmis că președintele FRF ar fi trebuit să intervină în iarnă, atunci când mijlocașul s-a despărțit de Genoa.

Porumboiu consideră că în cazul în care Burleanu ar fi intervenit, Stanciu ar fi putut ajunge la Rapid. Acesta consideră că revenirea mijlocașului în Liga 1 ar fi fost benefică pentru echipa națională.

Adrian Porumboiu a explicat situația lui Nicolae Stanciu și l-a atacat pe Răzvan Burleanu

„Vorbesc destul de des cu el și am făcut-o și am făcut o intervenție pe care am crezut-o de bun-simț. L-am sunat pe Burleanu. Și i-am zis: «vedeți că pleacă de la Genoa, acolo unde este proprietar un român». Și s-a întâmplat un lucru incorect, toată lumea știa că este căpitanul echipei naționale, că avem nevoie de el. Dar l-au aruncat ca pe o măsea stricată.

A fost un lucru jenant. Și i-am spus lui Burleanu să facă o intervenție, să vină în România să joace, la Rapid, ținând cont că era același proprietar. Dar nu, a început cu niște filosofii de trei lei (n.r. Răzvan Burleanu) că el nu interferează cu cluburile, cu Șucu. I-am spus că interferează cu interesul echipei naționale, că e nevoie. Și zic că avându-l pe Stanciu, poate nu-i băteam pe turci, dar când a intrat s-a văzut că e altceva decât ceilalți doi mijlocași”, a declarat Adrian Porumboiu, conform prosport.ro.

De asemenea, Adrian Porumboiu s-a declarat convins de faptul că Nicolae Stanciu ar fi accepta să se transfere la Rapid, în iarnă. În cele din urmă, mijlocașul naționalei a semnat cu Dalian Yingbo, formație din China.