Adrian Şut, discurs savuros după ce a stat la aceeaşi masă cu Gigi Becali: "E o persoană specială!" - Antena Sport

Adrian Şut a avut un discurs savuros după ce a stat la aceeaşi masă cu Gigi Becali. Şut a spus că nu s-a simţit timorat de prezenţa patronului la aceeaşi masă.

Gigi Becali a stat la aceeaşi masă cu jucătorii la Gala Fanatik, în cadrul căreia mai mulţi jucători de la FCSB au fost premiaţi. Şi Becali a obţinut premiul pentru „Omul Anului”.

Adrian Şut, reacţie imediată după ce a stat la aceeaşi masă cu Gigi Becali

„Sunt foarte fericit, mă bucur că am avut un an foarte bun pe plan personal, pe plan sportiv. A fost un an foarte bun şi cu echipa de club şi cu echipa naţională. Nu suntem obişnuiţi cu asemenea momente, dar a fost o plăcere să stăm cu patronul la masă. Dânsul este o persoană specială şi face oamenii din jurul lui să se simtă mai plăcut„, a spus Adrian Şut.

Mijlocaşul celor de la FCSB a vorbit şi despre importanţa meciului cu Hoffenheim, care va fi joi, de la 19:45, live text pe AS.ro. „O să fie o partidă dificilă, sperăm să facem faţă cu brio şi să reprezentăm Rămânia cu brio. Dacă putem să câştigăm acest meci, cred că suntem matematic calificaţi şi putem să ajungem pe primul loc. Cred că fiecare coleg de-al meu va da totul să îşi reprezinte cu mândrie familia şi pe el„, a mai spus Adrian Şut.

Şut va fi ochii şi pe tragerea la sorţi a grupei de calificare pentru Campionatul Mondial, care va fi vineri, de la ora 13:00, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.