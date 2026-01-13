Adrian Şut l-a sunat pe Gigi Becali după ce s-a transferat. Ce a urmat: "Mi-a zis..." - Antena Sport

Închide meniul
Adrian Şut l-a sunat pe Gigi Becali după ce s-a transferat. Ce a urmat: “Mi-a zis…”

Radu Constantin Publicat: 13 ianuarie 2026, 13:00

Gigi Becali (67 de ani) l-a cedat pe Adrian Şut (26 de ani) la Al Ain. S-a vorbit despre 2 milioane de euro, dar Becali a subliniat că FCSB va încasa 1.5 milioane de euro. Latiundiarul a fost cel care a anunţat şi salariul lui Adrian Şut la Al Ain, 1 milion de euro pe sezon.

Plecarea lui Şut a fost una rapidă şi a venit după o lungă perioadă în care patronul l-a tot criticat. Totuşi, despărţirea a fost una emoţionantă, din ce spune Gigi Becali. Ce s-a întâmplat? După ce transferul a fost făcut, latifundiarul a fost sunat de fotbalist.

„M-a sunat Șut «Nea Gigi, mulțumesc! Dumneavoastră m-ați luat de la Clinceni, ați avut încredere în mine. Vă datorez dumneavoastră tot ce mi se întâmplă». Pentru mine asta este bucuria.

Șut mi-a zis: «Nea Gigi, mulțumesc din toată inima că ai avut încredere în mine, m-ai luat de acolo de unde nu mă vedea nimeni. Ai avut încredere în mine, iar acum îmi fac viața și viitorul familiei mele». Este mare lucru să-ți zică cineva așa, nu? Ia cam trei milioane în trei ani. I-am zis că și-a făcut viitorul familiei. Eu am făcut mulți milionari: și antrenori, și jucători”, a spus Gigi Becali, pentru Fanatik.ro.

