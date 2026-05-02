Alarmă la Dinamo înainte de derby-ul cu Universitatea Craiova. Cătălin Cîrjan, accidentat de un coechipier

Dinamo are o problemă mare înainte de partida cu Universitatea Craiova care este extrem de importantă atât în lupta pentru titlu, cât și pentru locurile de cupe europene. Alb-roșiii sunt în pericol să îl piardă pe Cătălin Cîrjan pentru duelul din Bănie, după ce căpitanul a fost accidentat la antrenament în decursul acestei săptămâni.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Universitatea Craiova – Dinamo se anunță a fi unul duel extrem de important pentru ambele formații, însă Zeljko Kopic riscă să nu poată alinia cel mai bun 11 posibil. Pe lângă absențele din lot deja cunoscute, alb-roșiii ar putea să îl piardă și pe Cătălin Cîrjan, care s-a accidentat la un antrenament.

Cîrjan, incert pentru Univ. Craiova – Dinamo

Potrivit prosport.ro, fotbalistul de 23 de ani se recuperează din greu după ce a fost lovit la genunchi de un coechipier. Cîrjan s-a antrenat alături de colegii săi vineri, pe 1 mai, însă nu a vrut să forțeze, ținând cont că genunchiul său încă este umflat.

În cazul în care Kopic nu îl va putea folosi din primul minut pe Cîrjan la partida de pe Ion Oblemenco, există posibilitatea să îl arunce în luptă pe parcursul meciului. Același lucru s-a întâmplat la precedentul meci disputat de “câini”, cel contra Rapidului, când căpitanul a intrat în locul lui Georgi Milanov și a și marcat.

Aflată pe locul 4 după două victorii consecutive în play-off, Dinamo vrea cu siguranță să își ia revanșa în fața Craivoei, după ce a fost eliminată de trupa lui Coelho din semifinalele Cupei României. În același timp, oltenii au nevoie de cele trei puncte ca să se mențină pe prima poziție în lupta pentru titlu cu “U” Cluj.