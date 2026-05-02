George Puşcaş, sacrificiu pentru Dinamo. Detalii despre starea sa, înaintea derby-ului cu Univ. Craiova: “Strâng din dinţi”

George Puşcaş (30 de ani) a oferit declaraţii despre starea sa, înaintea derby-ului dintre Universitatea Craiova şi Dinamo, din etapa a şaptea a play-off-ului. Partida “de foc” din Bănie se va disputa duminică, de la ora 21:00.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

George Puşcaş a fost prezent la conferinţa de presă de dinaintea partidei şi a vorbit despre durerile cu care se confruntă. Atacantul a refuzat să se opereze pe acest final de sezon şi încearcă să “strângă din dinţi” pentru a-şi ajuta echipa cât mai mult.

George Puşcaş a transmis că a amânat intervenţia chirurgicală, în ciuda durerilor cu care se confruntă. Atacantul a declarat că va lua în calcul operaţia la finalul sezonului, când va avea timp şi pentru recuperare, care va dura maxim două luni.

“Mă simt din ce în ce mai bine fizic. Și psihic sunt din ce în ce mai bine. Vreau să-mi ajut echipa cât pot. Cum se va termina sezonul voi lua o decizie în ceea ce se va întâmpla cu feelingul meu, cu durerea mea, cum mă voi simți la final. Acum sunt bine, încerc să strâng din dinți să pot să fiu disponibil. O decizie în sensul de operație, tratament, să văd dacă va continua să mă doară. Dacă se va ameliora durerea, nu voi lua în considerare operația. Nu mă ascund de asta.

Nu cred că m-ar scoate mult din circuit. Operație inghinală, de hernie, cam o lună, maxim două, nu mai mult de atât. Nu simt neapărat o presiune, mi-am asumat această decizie. Am fost la mai mulți specialiști. Eu știu decizia în mintea mea. Nu am de ce să mă ascund după o durere sau după orice altceva, continui așa. Dacă se schimbă ceva voi fi eu primul care voi zice și voi decide împreună cu clubul.