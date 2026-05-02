Daniel Pancu a răbufnit, înaintea confruntării cu Rapid: “Cum ar putea fi interzişi? În Giuleşti nu se întâmplă asta”

Daniel Pancu a prefaţat duelul dintre Rapid şi CFR Cluj, din etapa a şaptea a play-out-ului. Antrenorul a răbufnit când a început să vorbească despre scandările rasiste pe care fanii i le adresează, pe alte stadioane.

Daniel Pancu s-a arătat dezamăgit de cum este tratat pe arenele rivalelor din play-off, fiind însă convins că în Giuleşti, acolo unde a scris istorie ca jucător, va fi respectat de fanii Rapidului.

Daniel Pancu a răbufnit, înaintea confruntării Rapid – CFR Cluj

Daniel Pancu a mai declarat că fanii care au scandări rasiste ar trebui să nu mai aibă acces la meciuri. Acesta ia în calcul să vorbească cu arbitrii, pentru ca suporterii să fie interzişi pe stadioane.

Totodată, Pancu se aşteaptă să aibă parte de o primire călduroasă în Giuleşti. Acesta a subliniat că deşi Rapid nu traversează o perioadă bună, fiind fără victorie de cinci runde, Costel Gâlcă are la dispoziţie un lot puternic.

“Sper să nu am emoții foarte mari, pentru că e pentru prima dată când mă întorc practic acasă în postură de adversar. Nu s-a mai întâmplat lucrul ăsta. Eu sper să nu am emoții, pentru că până la urmă sunt profesionist, îmi fac meseria unde sunt plătit și la maximum pentru clubul pe care îl reprezint.