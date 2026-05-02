Daniel Pancu a răbufnit, înaintea confruntării cu Rapid: “Cum ar putea fi interzişi? În Giuleşti nu se întâmplă asta”

Viviana Moraru Publicat: 2 mai 2026, 17:01

Daniel Pancu, în timpul unei conferinţe de presă/ Profimedia

Daniel Pancu a prefaţat duelul dintre Rapid şi CFR Cluj, din etapa a şaptea a play-out-ului. Antrenorul a răbufnit când a început să vorbească despre scandările rasiste pe care fanii i le adresează, pe alte stadioane.

Daniel Pancu s-a arătat dezamăgit de cum este tratat pe arenele rivalelor din play-off, fiind însă convins că în Giuleşti, acolo unde a scris istorie ca jucător, va fi respectat de fanii Rapidului.

Daniel Pancu a mai declarat că fanii care au scandări rasiste ar trebui să nu mai aibă acces la meciuri. Acesta ia în calcul să vorbească cu arbitrii, pentru ca suporterii să fie interzişi pe stadioane.

Totodată, Pancu se aşteaptă să aibă parte de o primire călduroasă în Giuleşti. Acesta a subliniat că deşi Rapid nu traversează o perioadă bună, fiind fără victorie de cinci runde, Costel Gâlcă are la dispoziţie un lot puternic.

Sper să nu am emoții foarte mari, pentru că e pentru prima dată când mă întorc practic acasă în postură de adversar. Nu s-a mai întâmplat lucrul ăsta. Eu sper să nu am emoții, pentru că până la urmă sunt profesionist, îmi fac meseria unde sunt plătit și la maximum pentru clubul pe care îl reprezint.

De un lucru sunt sigur: că pe toate stadioanele astea din play-off, nici nu știu cum să-i spun, că se strigă în cor… știți și dumneavoastră la ce mă refer: «Pancule, țigane» și tot așa. Nici nu știu cum ar putea fi interziși oameni ăștia pe stadioane, poate dacă mă adresez arbitrilor, habar n-am, în timpul jocurilor.

Pentru că oricum sunt concentrat, dar de lucrul ăsta sunt sigur, că pe Giulești nu voi auzi refrenul ăsta și, din punctul ăsta de vedere, sunt mai liniștit. În rest, vom fi adversari pentru 90 de minute.

Istoria nu se poate șterge niciodată, e un lucru favorabil multora pentru că trăim într-o țară în care mulți uită și uită foarte repede. Istoria nu se poate șterge, mă aștept la o primire, cu siguranță mai bună decât ce am povestit mai devreme de pe alte stadioane.

Întâlnim o echipă cu mulți jucători foarte buni, dar care nu traversează un moment foarte bun. Sunt sub o mare presiune și, tot din experiență, le-am spus jucătorilor zilele astea că, dacă există un club sau o echipă pe care poți s-o consideri că este într-o formă slabă sau aproape terminată, poți să ai cea mai mare surpriză și să dai peste un adversar super motivat și într-o zi în care poate să-ți pună mari probleme.

Ăsta-i Rapidul. Asta a fost întotdeauna Rapidul. De asta preferam să jucăm împotriva lor într-un moment mai bun, pentru că practic își joacă ultima șansă împotriva noastră”, a declarat Daniel Pancu, la conferinţa de presă, înainte de Rapid – CFR Cluj.

