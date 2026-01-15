Alarmă la FCSB. Gigi Becali a făcut anunțul despre Andre Duarte: "I-am dat la FIFA" - Antena Sport

Închide meniul
Alarmă la FCSB. Gigi Becali a făcut anunțul despre Andre Duarte: "I-am dat la FIFA"

Alarmă la FCSB. Gigi Becali a făcut anunțul despre Andre Duarte: "I-am dat la FIFA"

Alarmă la FCSB. Gigi Becali a făcut anunțul despre Andre Duarte: “I-am dat la FIFA”

Andrei Nicolae Publicat: 15 ianuarie 2026, 16:41

Alarmă la FCSB. Gigi Becali a făcut anunțul despre Andre Duarte: I-am dat la FIFA

Gigi Becali, în timpul unei conferințe de presă / Profimedia

Andre Duarte este incert pentru partida dintre FC Argeș și FCSB, deoarece încă nu a primit cartea verde din Ungaria, țară în care a evoluat ultima dată. Gigi Becali a făcut o declarație legată de acest aspect și a dezvăluit că a făcut o sesizare către FIFA în speranța de a soluționa problema fundașului portughez cât mai repede.

Andre Duarte este momentan unicul jucător transferat de la FCSB în această perioadă de mercato, însă sunt șanse ca fanii echipei să nu îl vadă nici pe portughez la treabă la primul meci din 2026. Gigi Becali anunța marți că lusitanul nu a primit momentan cartea verde din Ungaria și amenința că va merge cu acest caz la FIFA.

Gigi Becali a sesizat FIFA pentru cazul “Andre Duarte”

La două zile distanță, mai exact pe 15 ianuarie, patronul de la FCSB a anunțat că situația fundașului de 28 de ani nu s-a schimbat, motiv pentru care a făcut sesizarea respecitvă la FIFA prin intermediul FRF. Astfel, sunt șanse ca Duarte să nu poată evolua în meciul cu FC Argeș de vineri, de la ora 20:00.

Nu au dat cartea verde cei de la Ujpest. I-am dat la FIFA. O să ne dea ei provizoriu, dar nu știu dacă va veni în timp util pentru meciul cu FC Argeș“, a spus patronul campioanei, potrivit digisport.ro.

Duarte a plecat de la Ujpest în luna noiembrie, după ce a fost trimis la echipa a doua. El a semnat cu FCSB din postura de jucător liber de contract, dar maghiarii acuză că a acţionat ilegal atunci când a denunţat unilateral contractul, motiv pentru care l-au dat în judecată.

