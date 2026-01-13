Probleme pentru FCSB! Gigi Becali a făcut anunţul: "Mergem la FIFA" - Antena Sport

FCSB va juca primul meci din 2026 vineri, 16 ianuarie, la Mioveni, contra celor de la FC Argeş. Gigi Becali, patronul roş-albaştrilor, a dezvăluit că fundaşul Andre Duarte nu a primit cartea verde din Ungaria şi prezenţa sa la meciulde vineri este sub semnul întrebării.
Fostul jucător de la FCU Craiova ar urma să fie titular, în cazul în care va primi dreptul de a juca în această partidă. În acest moment, formaţia roş-albastră aşteaptă cartea verde din Ungaria.
Gigi Becali a anunţat că FCSB va merge la FIFA, dacă Andre Duarte nu va primi cartea verde
Dacă acest lucru nu se va întâmpla în timp util, Gigi Becali a anunţat că va merge la FIFA, acolo unde ar urma să se rezolve situaţia fostului fotbalist de la Ujpest:
“Sper să ne dea cartea verde pentru Duarte, trebuie să ne-o dea ungurii, așteptăm. Dacă nu ne-o dau ungurii cu 72 de ore înainte de meci, mergem la FIFA și ne-o dă FIFA.
Ei trebuie să o dea, conform regulamentului. Sper să o dea”, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.
Andre Duarte a ajuns la FCSB după ce s-a despărţit de Ujpest. Formaţia din Ungaria l-a dat în judecată pe fundaş la finalul anului 2025, susţinând că plecarea sa de la echipă nu s-a produs regulamentar.
Duarte a plecat de la Ujpest în luna noiembrie, după ce a fost trimis la echipa a doua. El a semnat cu FCSB din postura de jucător liber de contract, dar maghiarii acuză că acţionat ilegal atunci când a denunţat unilateral contractul.
Cotat la 800.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com, Andre Duarte a fost dorit şi în trecut de FCSB. Campioana a profitat de situaţia acestuia şi l-a transferat ca jucător liber de contract.
Andre Duarte a jucat în 10 meciuri în acest sezon pentru Ujpest în campionat, reuşind un assist. A mai evoluat în 3 meciuri în Cupa Ungariei. El a semnat cu FCSB până în vara lui 2027.
- Gigi Becali a făcut toate calculele, înainte de reluarea sezonului: “Suntem cei mai puternici! Detaşat”
- Gigi Becali a aruncat bomba: „Ne-am înțeles”. Cât a costat aducerea jucătorului de Champions League
- Istvan Kovacs a dezvăluit cât s-a pregătit pentru finala UEFA Champions League: „A fost o zi specială”
- Planul lui Dinamo pentru transferul lui Vladislav Blănuţă! Oferta “ciudată” pentru fostul atacant de la FCU Craiova
- Universitatea Cluj și-a cedat jucătorul în Italia! Decizia luată de Cristiano Bergodi