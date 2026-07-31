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Scandarea morbidă de la Oţelul – Dinamo şi mesajul afişat de ultraşii bucureşteni

Mihai Alecu Publicat: 31 iulie 2026, 22:02

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Scandarea morbidă de la Oţelul – Dinamo şi mesajul afişat de ultraşii bucureşteni

Suporterii de la Galaţi, scandare morbidă înainte de duelul cu Dinamo. Foto: Captură @ Digi Sport

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Duelul dintre Oţelul Galaţi şi Dinamo, din runda cu numărul 3 a Ligii 1, a fost precedat de un moment de reculegere în memoria lui Constantin Covaciu, cel care a decedat astăzi în urma unui eveniment tragic petrecut la Câmpulung.

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Microbuzul care transporta echipa secundă a clubului bucureştean la terenului de antrenament a fost parte dintr-un accident rutier, asta după ce şoferului i s-a făcut rău, iar urmările au fost tragice.

Momente tensionate înainte de partida dintre Oţelul şi Dinamo

Andrei Nicolescu a mers personal la Câmpulung pentru a vedea care este situaţia în care se află jucătorii şi ceilalţi oameni răniţi, iar preşedintele formaţiei bucureştene se va asigura că aceştia o să aibă parte de toate condiţiile pentru a trece de momentele dificile.

Pe lângă momentul de reculegere ce a precedat fluierul de start, a existat şi o scandare ce a iritat mulţi din spectatorii prezenţi. O parte din ultraşii din Galaţi au avut preţ de multe secunde un cântec ce nu-şi avea locul în contextul ultimelor evenimete: „Ae, ao, să moară Dinamo”.

Suporterii de la Dinamo au avut un mesaj pentru Constantin Covaciu

Fanii lui Dinamo au trecut, de-a lungul timpului, prin multe evenimente nefericite, de la moartea lui Cătălin Hîldan, până la decesul recent al lui Mircea Lucescu. Suporterii din Peluza Sud şi Peluza Cătălin Hîldan care au făcut deplasarea la Galaţi au dorit să-şi arate respectul pentru Constantin Covaciu.

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Un mesaj mare a apărut în peluza oaspeţilor pe care scria simplu: „Odihneşte-te în pace, Nea Gogu”. De asemenea a fost afişat o pânză neagră, de doliu, pe gardul peluzei.

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