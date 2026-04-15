Alex Dobre, luat la țintă după ieșirea din meciul cu FC Argeș: „În Europa nu vezi așa ceva”

Daniel Işvanca Publicat: 15 aprilie 2026, 21:37

Alex Dobre și Costel Gâlcă / Sportpictures

Situația tensionată de la Rapid l-a avut în prim-plan pe Alex Dobre, care a aruncat săgeți către antrenorul Costel Gâlcă, la finalul partidei cu FC Argeș.

Căpitanul formației alb-vișinii a fost luat în vizor de Sabin Ilie, care s-a declarat uluit de felul în care a ales să gestioneze fotbalistul situația tensionată din jurul echipei.

Costel Gâlcă a încercat miercuri să mai liniștească atmosfera din vestiarul Rapidului și și-a scos jucătorii la restaurant imediat după antrenamentul de la amiază.

Sabin Ilie nu a putut trece cu vederea gestul făcut de Alex Dobre la finalul partidei cu FC Argeș și l-a criticat pe căpitanul formației antrenate de Costel Gâlcă.

„În Europa nu o să vezi niciodată vreun jucător că iese la presă și spune că nu-i convine ce face antrenorul. Mergea la Gâlcă și îi spunea lui, în privat, că nu poate juca acolo. Eu așa văd lucrurile.

Nu ai voie să declari așa ceva. Atunci ar trebui să plece Gâlcă, iar Dobre să fie antrenor și jucător, ca la Cupa Davis. Fotbalistul bun este constant, meci de meci. Nu ai voie să faci așa.

Poate se întâmplă și scapi de trei ori cu portarul și nu dai gol, ce faci? Atunci nu mai ai scuze. jucătorii trebuie să-și vadă de treaba lor”, a declarat Sabin Ilie, potrivit gsp.ro.

Polițiștii, trimiși acasă la 7 milioane de români. Vor să verifice dacă au asigurarea obligatorie a locuințeiPolițiștii, trimiși acasă la 7 milioane de români. Vor să verifice dacă au asigurarea obligatorie a locuinței
