Alex Dobre, luat la țintă după ieșirea din meciul cu FC Argeș: „În Europa nu vezi așa ceva”

Situația tensionată de la Rapid l-a avut în prim-plan pe Alex Dobre, care a aruncat săgeți către antrenorul Costel Gâlcă, la finalul partidei cu FC Argeș.
Căpitanul formației alb-vișinii a fost luat în vizor de Sabin Ilie, care s-a declarat uluit de felul în care a ales să gestioneze fotbalistul situația tensionată din jurul echipei.
Sabin Ilie l-a criticat pe Alex Dobre
Costel Gâlcă a încercat miercuri să mai liniștească atmosfera din vestiarul Rapidului și și-a scos jucătorii la restaurant imediat după antrenamentul de la amiază.
Sabin Ilie nu a putut trece cu vederea gestul făcut de Alex Dobre la finalul partidei cu FC Argeș și l-a criticat pe căpitanul formației antrenate de Costel Gâlcă.
„În Europa nu o să vezi niciodată vreun jucător că iese la presă și spune că nu-i convine ce face antrenorul. Mergea la Gâlcă și îi spunea lui, în privat, că nu poate juca acolo. Eu așa văd lucrurile.
Nu ai voie să declari așa ceva. Atunci ar trebui să plece Gâlcă, iar Dobre să fie antrenor și jucător, ca la Cupa Davis. Fotbalistul bun este constant, meci de meci. Nu ai voie să faci așa.
Poate se întâmplă și scapi de trei ori cu portarul și nu dai gol, ce faci? Atunci nu mai ai scuze. jucătorii trebuie să-și vadă de treaba lor”, a declarat Sabin Ilie, potrivit gsp.ro.
- Raul Rusescu, uluit de un jucător din Liga 1: “Nu te gândeai niciodată, călca pe minge”
- “Nu e antrenorul de care are nevoie Rapid”. Gâlcă a primit verdictul de la un fost mare jucător din Giulești
- FCSB şi Dinamo au primit o veste proastă de la Primăria Capitalei legată de Arena Naţională!
- Jucătorul care a făcut “tripla” cu FCSB în 2015 se retrage din fotbal! Cariera interesantă pe care o va urma
- Dănuț Lupu a găsit înlocuitorul ideal pentru Costel Gâlcă la Rapid: „I-aș da șansa să pregătească echipa”