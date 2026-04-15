Alex Dobre, luat la țintă după ieșirea din meciul cu FC Argeș: „În Europa nu vezi așa ceva”

Situația tensionată de la Rapid l-a avut în prim-plan pe Alex Dobre, care a aruncat săgeți către antrenorul Costel Gâlcă, la finalul partidei cu FC Argeș.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Căpitanul formației alb-vișinii a fost luat în vizor de Sabin Ilie, care s-a declarat uluit de felul în care a ales să gestioneze fotbalistul situația tensionată din jurul echipei.

Sabin Ilie l-a criticat pe Alex Dobre

Costel Gâlcă a încercat miercuri să mai liniștească atmosfera din vestiarul Rapidului și și-a scos jucătorii la restaurant imediat după antrenamentul de la amiază.

Sabin Ilie nu a putut trece cu vederea gestul făcut de Alex Dobre la finalul partidei cu FC Argeș și l-a criticat pe căpitanul formației antrenate de Costel Gâlcă.

„În Europa nu o să vezi niciodată vreun jucător că iese la presă și spune că nu-i convine ce face antrenorul. Mergea la Gâlcă și îi spunea lui, în privat, că nu poate juca acolo. Eu așa văd lucrurile.