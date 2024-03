Alexandru Băluţă, citat din Biblie la miezul nopţii: "Când Dumnezeu este în barca ta nu înseamnă că nu va fi furtună!" - Antena Sport

Reclamă

Elias Charalambous, reacţie surprinzătoare după Rapid – FCSB 4-0: „Sunt mândru de jucătorii mei”!

Elias Charalambous a avut o reacţie surprinzătoare după Rapid – FCSB 4-0. Antrenorul cipriot a spus că e mândru de jucătorii lui pentru tot ce au făcut în acest sezon.

Reclamă

Charalambous a admis că FCSB a făcut o partidă slabă cu Rapid. Despre Gigi Becali, Charalambous a spus că ştie, cu siguranţă, că FCSB nu poate câştiga toate meciurile.

„A fost o înfrângere grea. Scuze fanilor noştri. Despre meci, am primit un gol dintr-o fază fixă. Puteam înscrie în prima parte, dar nu am reuşit. Am înscris un gol, dar a fost offside. Am cedat după al doilea gol al Rapidului.

Este ultima etapă a sezonului regular. De la începutul campionatului, aceşti jucători au fost în permanenţă pe primul loc. Nu trebuie să uităm ce au făcut aceşti jucători până atunci. Câteodată mai ai și zile de genul. Începe play-off-ul, jucăm cu Sepsi. Sunt mândru de jucătorii mei.

Reclamă 4 / 0/3

Nu ne dorim astfel de momente, când cedăm. Nu sunt aici să dau în jucători, pentru că sunt mândru de ei. Ei sunt supăraţi acum, am fost şi eu jucător. Ei sunt cei mai afectaţi. Ştim că nu am jucat bine. E o lecţie pentru noi. Atât pentru mine, cât şi pentru jucători. Cea mai mare problemă a fost atunci când am primit al doilea gol şi am renunţat la luptă. Trebuie să analizăm meciul şi să corectăm lucrurile. Astăzi nu am jucat bine. La confruntările viitoare vom încerca să arătăm altfel. Felicitări Rapidului. Îl felicit şi pe arbitru. De multe ori, arbitrii care se duc la monitor iau decizia în funcţie de VAR. Îl felicit pe Haţegan că n-a luat acea decizie să dea penalty. Nu trebuie să vezi totul în negru. Este fotbal. Avem jucători buni şi o echipă bună. Domnul Gigi e de mulţi ani în fotbal şi ştie că nu putem câştiga întotdeauna. Campionatul se joacă până la final, așa vedem noi lucrurile. Luăm totul meci cu meci şi aşa o vom ţine până la capăt”, a declarat Elias Charalambous pentru digisport.ro după Rapid – FCSB 4-0.

Va reveni Simona Halep în Top 10 după ce a scăpat de suspendare? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...