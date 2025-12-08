Alexandru Chipciu și obiectivele îndrăznețe pe care și le-a stabilit în 2026: „Atuul nostru ar fi unitatea” - Antena Sport

La vârsta de 36 de ani, Alexandru Chipciu evoluează la nivel ridicat în Liga 1. Fotbalistul celor de la Universitatea Cluj a fost prezent luni seară la Gala Fanatik, acolo unde a vorbit despre obiectivele pe care și le-a trasat în anul 2026.
Mai mult decât atât, jucătorul care a revenit în circuitul echipei naționale de fotbal a României a explicat și care ar putea fi atuul tricolorilor la meciul din Turcia.
Alexandru Chipciu știe care poate fi atuul României în Turcia
Stagiunea precedentă a fost una excelentă pentru Universitatea Cluj, care a jucat în play-off și mai apoi în cupele europene. Alături de Dan Nistor, Alexandru Chipciu a fost și este unul dintre cei mai importanți jucători ai „șepcilor roșii”.
Căpitanul ardelenilor a vorbit despre obiectivele îndrăznețe pe care și le-a trasat anul viitor, dar și despre primul baraj pe care România îl va disputa pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.
„Anul ăsta m-a surprins că ne-am calificat în Europa, nu ne așteptam la asta la începutul sezonului trecut. M-am reîntors la națională, e prinsă în anul ăsta. E fabulos că m-am întors la vârsta asta. Nu mă mai gândeam că o să mai merg, dar am fost chemat și am luat lucrurile ca atare.
N-aș vrea să mă gândesc la grupa de la Mondial. Noi, românii, am avut deja un sentiment că e grupa ușoară, dar noi mai avem două meciuri până acolo. Așa am simțit după meciul cu Austria, eram deja în America. E și o coincidență că am juca din nou cu America, în America.
Dar mai întâi avem meciul cu Turcia. Va fi infern acolo, dar avem și noi o șansă să câștigăm. Atuul nostru ar fi unitatea, să ne apărăm cu intensitatea cu care ne-am apărat cu Austria.
Nu mai am provocări, mă gândesc la echipa de club, mi-am prelungit contractul. Vreau să simt energia suporterilor și sper să urcăm și să prindem play-off-ul. Nu am predicții pentru anul viitor, mi-aș dori în play-off cu echipa de club și la Mondial cu naționala”, a declarat Alexandru Chipciu.
