Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Alexandru Chipciu și obiectivele îndrăznețe pe care și le-a stabilit în 2026: „Atuul nostru ar fi unitatea” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Alexandru Chipciu și obiectivele îndrăznețe pe care și le-a stabilit în 2026: „Atuul nostru ar fi unitatea”

Alexandru Chipciu și obiectivele îndrăznețe pe care și le-a stabilit în 2026: „Atuul nostru ar fi unitatea”

Daniel Işvanca Publicat: 8 decembrie 2025, 18:40

Comentarii
Alexandru Chipciu și obiectivele îndrăznețe pe care și le-a stabilit în 2026: Atuul nostru ar fi unitatea”

Alexandru Chipciu / Profimedia

La vârsta de 36 de ani, Alexandru Chipciu evoluează la nivel ridicat în Liga 1. Fotbalistul celor de la Universitatea Cluj a fost prezent luni seară la Gala Fanatik, acolo unde a vorbit despre obiectivele pe care și le-a trasat în anul 2026.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mai mult decât atât, jucătorul care a revenit în circuitul echipei naționale de fotbal a României a explicat și care ar putea fi atuul tricolorilor la meciul din Turcia.

Alexandru Chipciu știe care poate fi atuul României în Turcia

Stagiunea precedentă a fost una excelentă pentru Universitatea Cluj, care a jucat în play-off și mai apoi în cupele europene. Alături de Dan Nistor, Alexandru Chipciu a fost și este unul dintre cei mai importanți jucători ai „șepcilor roșii”.

Căpitanul ardelenilor a vorbit despre obiectivele îndrăznețe pe care și le-a trasat anul viitor, dar și despre primul baraj pe care România îl va disputa pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

„Anul ăsta m-a surprins că ne-am calificat în Europa, nu ne așteptam la asta la începutul sezonului trecut. M-am reîntors la națională, e prinsă în anul ăsta. E fabulos că m-am întors la vârsta asta. Nu mă mai gândeam că o să mai merg, dar am fost chemat și am luat lucrurile ca atare.

Reclamă
Reclamă

N-aș vrea să mă gândesc la grupa de la Mondial. Noi, românii, am avut deja un sentiment că e grupa ușoară, dar noi mai avem două meciuri până acolo. Așa am simțit după meciul cu Austria, eram deja în America. E și o coincidență că am juca din nou cu America, în America.

Dar mai întâi avem meciul cu Turcia. Va fi infern acolo, dar avem și noi o șansă să câștigăm. Atuul nostru ar fi unitatea, să ne apărăm cu intensitatea cu care ne-am apărat cu Austria.

Nu mai am provocări, mă gândesc la echipa de club, mi-am prelungit contractul. Vreau să simt energia suporterilor și sper să urcăm și să prindem play-off-ul. Nu am predicții pentru anul viitor, mi-aș dori în play-off cu echipa de club și la Mondial cu naționala”, a declarat Alexandru Chipciu.

Primăria, lăsată "moştenire". O tânără conduce o comună din Botoşani după ce părinţii ei au fost primariPrimăria, lăsată "moştenire". O tânără conduce o comună din Botoşani după ce părinţii ei au fost primari
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Scandal pe Faleza Dunării din Galaţi: Primăria vrea să demoleze trei restaurante, proprietarii acuză abuzuri
Observator
Scandal pe Faleza Dunării din Galaţi: Primăria vrea să demoleze trei restaurante, proprietarii acuză abuzuri
Gigi Becali, întâmpinat la Super Gala Fanatik 2025 de ziaristul care l-a „mitraliat”: „Vă iubesc!”. Apariție spectaculoasă a patronului FCSB. Video
Fanatik.ro
Gigi Becali, întâmpinat la Super Gala Fanatik 2025 de ziaristul care l-a „mitraliat”: „Vă iubesc!”. Apariție spectaculoasă a patronului FCSB. Video
19:34
UTA Arad – Petrolul Ploiești 1-0. Arădenii au dat lovitura în prelungiri și au urcat pe loc de play-off
19:28
Botoşani – Rapid LIVE TEXT (20:30). Duel între primele două clasate din Liga 1. Echipele de start
19:24
Gigi Becali a dat cărţile pe faţă despre situaţia lui Louis Munteanu: “Să îi aducă însoţitor, să doarmă acolo cu el”
19:11
Dumitru Dragomir a spus cine ar trebui să câștige titlul în Liga 1. Ce a spus despre play-off
18:45
Gigi Becali a dat verdictul! Cum a descris anul 2025 pentru FCSB: “Totul se rezumă la bani”
18:05
Miraculos! Au câștigat Cupa direct din liga a doua și au terminat sezonul fără eșec: „Nu-mi dau seama ce s-a întâmplat”
Vezi toate știrile
1 VIDEO„I-au făcut cadou titlul”. Reacții dure împotriva lui Lando Norris după cel mai controversat moment din cursa de la Abu Dhabi 2 Foto“E tare de tot” Afacerile cu care George Copos a ajuns la o avere de “aproape 1 miliard de euro”! 3 Decizia luată de Gică Hagi după eşecul greu cu Metaloglobus 4 Anunţul lui Nicolescu despre transferuri! Câţi jucători aduce Dinamo şi pe cine poate pierde: “Negocieri grele” 5 România – Elveția 36-24. Tricolorele au dat recital și încheie Campionatul Mondial pe locul 9 6 Dorinel Munteanu, în negocieri avansate pentru revenirea în Liga 1: „Decizia este la cei de acolo”
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte