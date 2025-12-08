Alexandru Chipciu și obiectivele îndrăznețe pe care și le-a stabilit în 2026: „Atuul nostru ar fi unitatea” - Antena Sport

La vârsta de 36 de ani, Alexandru Chipciu evoluează la nivel ridicat în Liga 1. Fotbalistul celor de la Universitatea Cluj a fost prezent luni seară la Gala Fanatik, acolo unde a vorbit despre obiectivele pe care și le-a trasat în anul 2026.

Mai mult decât atât, jucătorul care a revenit în circuitul echipei naționale de fotbal a României a explicat și care ar putea fi atuul tricolorilor la meciul din Turcia.

Alexandru Chipciu știe care poate fi atuul României în Turcia

Stagiunea precedentă a fost una excelentă pentru Universitatea Cluj, care a jucat în play-off și mai apoi în cupele europene. Alături de Dan Nistor, Alexandru Chipciu a fost și este unul dintre cei mai importanți jucători ai „șepcilor roșii”.

Căpitanul ardelenilor a vorbit despre obiectivele îndrăznețe pe care și le-a trasat anul viitor, dar și despre primul baraj pe care România îl va disputa pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

„Anul ăsta m-a surprins că ne-am calificat în Europa, nu ne așteptam la asta la începutul sezonului trecut. M-am reîntors la națională, e prinsă în anul ăsta. E fabulos că m-am întors la vârsta asta. Nu mă mai gândeam că o să mai merg, dar am fost chemat și am luat lucrurile ca atare.