Ionel Ganea și decizia luată la șase luni de la decesul copilului său: „Te vom iubi mereu, îngeraș” - Antena Sport

Ionel Ganea și decizia luată la șase luni de la decesul copilului său: „Te vom iubi mereu, îngeraș"

Ionel Ganea și decizia luată la șase luni de la decesul copilului său: „Te vom iubi mereu, îngeraș"

Ionel Ganea și decizia luată la șase luni de la decesul copilului său: „Te vom iubi mereu, îngeraș”

Daniel Işvanca Publicat: 8 decembrie 2025, 17:34

Ionel Ganea și decizia luată la șase luni de la decesul copilului său: Te vom iubi mereu, îngeraș”

Ionel Ganea / Hepta

Ionel Ganea a trecut printr-un moment complicat în această vară, când fiul său de numai doi ani a murit, ca urmare a unui accident rutier în care a fost implicat alături de tatăl său.

De atunci, fostul internațional român s-a retras din viața publică, fiind afectat de decesul copilașului său. La șase luni distanță, Ganea a luat decizia de a organiza un turneu de fotbal în memoria acestuia.

Ionel Ganea va organiza un turneu de fotbal în memoria copilului decedat

Ionel Ganea a trecut prin cel mai dificil moment al vieții sale, atunci când copilul său de numai doi ani a murit. Mașina pe care o conducea fostul internațional român s-a izbit de un autovehicul parcat pe carosabil, iar fiul acestuia a suferit răni grave, care i-au adus în cele din urmă decesul.

Momentul cumplit l-a făcut pe Ganea să se retragă din viața publică. La șase luni distanță, acesta a anunțat că va organiza un turneu de fotbal în memoria băiatului său.

„Vom organiza prima ediție a Memorialului ‘Ioan Alexandru Ganea’. Te vom iubi mereu, îngeraș!”, a anunțat Ionel Ganea, potrivit monitorulexpres.ro.

Memorialul ‘Ioan Alexandru Ganea’ va avea loc vineri, 12 decembrie, la Sala de Sport a Colegiului ”Radu Negru” din Făgăraș. Acolo vor lua parte patru chipe de old-boys: Nitramonia Făgăras, Chimia Victoria, FC Brașov și echipa națională a României. Miodrag Belodedici, Iosif Rotariu, Ciprian Marica și Mugurel Buga au confirmat participarea la eveniment.

