Ionel Ganea și decizia luată la șase luni de la decesul copilului său: „Te vom iubi mereu, îngeraș” - Antena Sport

Ionel Ganea a trecut printr-un moment complicat în această vară, când fiul său de numai doi ani a murit, ca urmare a unui accident rutier în care a fost implicat alături de tatăl său.
De atunci, fostul internațional român s-a retras din viața publică, fiind afectat de decesul copilașului său. La șase luni distanță, Ganea a luat decizia de a organiza un turneu de fotbal în memoria acestuia.
Ionel Ganea va organiza un turneu de fotbal în memoria copilului decedat
Ionel Ganea a trecut prin cel mai dificil moment al vieții sale, atunci când copilul său de numai doi ani a murit. Mașina pe care o conducea fostul internațional român s-a izbit de un autovehicul parcat pe carosabil, iar fiul acestuia a suferit răni grave, care i-au adus în cele din urmă decesul.
Momentul cumplit l-a făcut pe Ganea să se retragă din viața publică. La șase luni distanță, acesta a anunțat că va organiza un turneu de fotbal în memoria băiatului său.
„Vom organiza prima ediție a Memorialului ‘Ioan Alexandru Ganea’. Te vom iubi mereu, îngeraș!”, a anunțat Ionel Ganea, potrivit monitorulexpres.ro.
Memorialul ‘Ioan Alexandru Ganea’ va avea loc vineri, 12 decembrie, la Sala de Sport a Colegiului ”Radu Negru” din Făgăraș. Acolo vor lua parte patru chipe de old-boys: Nitramonia Făgăras, Chimia Victoria, FC Brașov și echipa națională a României. Miodrag Belodedici, Iosif Rotariu, Ciprian Marica și Mugurel Buga au confirmat participarea la eveniment.
- Ce lovitură pentru Real Madrid! S-a “rupt” şi va lipsi 4 luni
- „Fotbal corupt și politizat!” Investitoarea suedeză din Liga 3 se retrage și dă cărțile pe față: „Nu umblăm cu BMW și Mercedes”
- Cătălin Mulţescu, dezvăluiri cu lacrimi în ochi despre ultimele zile ale tatălui său: “M-a strâns de mână”
- Fabulos! La un an după ce s-a retras, fostul jucător de la FCSB a semnat! La ce echipă va evolua
- Mircea Rednic, asaltat de oferte după despărţirea de Standard Liege! Două dintre acestea, chiar din România!