UTA Arad - Petrolul Ploiești 1-0. Arădenii au dat lovitura în prelungiri și au urcat pe loc de play-off - Antena Sport

UTA a dat lovitura în penultimul meci al etapei a 19-a din Liga 1 și s-a impus dramatic în fața celor de la Petrolul Ploiești, scor 1-0.
Gruparea antrenată de Adrian Mihalcea a bifat a doua victorie consecutivă, la doar câteva zile după succesul răsunător cu FCSB, din grupele Cupei României.
UTA a urcat pe loc de play-off
UTA a urcat pe loc de play-off la finalul etapei cu numărul 19, după succesul cu 1-0 contra celor de la Petrolul Ploiești. Arădenii au dat lovitura pe teren propriu în prelungiri.
Golul victoriei a venit în al șaselea minut de prelungire, atunci când Alin Roman a trimis mingea în plasă. A fost a șaptea victorie a sezonului pentru „Bătrâna Doamnă”.
Au evoluat echipele:
UTA (4-4-2): Gorcea – F. Iacob, Poulolo, Pospelov, Alomerovic – V. Costache, Odada, L. Mihai, Țăroi – Abdallah, M. Coman. Rezerve: D. Barbu, Benga, Hrezdac, D. Iliev, Mino, O. Popescu, A. Roman, Stolnik, Țuțu, Van Durmen, L. Vlăsceanu. Antrenor: Adrian Mihalcea
Petrolul Ploiești (4-3-3): Krell – Ricardinho, Papp, Roche, R. Sălceanu – M. Dulca, Dongmo, Jyry – V. Gheorghe, Chică-Roșă – Grozav. Rezerve: Bălbărău, Boțogan, Doukansy, Doumtsios, A. Dumitrache, L. Dumitriu, Guilherme, S. Hanca, Onguene, D. Paraschiv, Tolea. Antrenor: Eugen Neagoe
- Botoşani – Rapid LIVE TEXT (20:30). Duel între primele două clasate din Liga 1. Echipele de start
- Gigi Becali a dat cărţile pe faţă despre situaţia lui Louis Munteanu: “Să îi aducă însoţitor, să doarmă acolo cu el”
- Dumitru Dragomir a spus cine ar trebui să câștige titlul în Liga 1. Ce a spus despre play-off
- Gigi Becali a dat verdictul! Cum a descris anul 2025 pentru FCSB: “Totul se rezumă la bani”
- Alexandru Chipciu și obiectivele îndrăznețe pe care și le-a stabilit în 2026: „Atuul nostru ar fi unitatea”