UTA Arad - Petrolul Ploiești 1-0. Arădenii au dat lovitura în prelungiri și au urcat pe loc de play-off - Antena Sport

UTA a dat lovitura în penultimul meci al etapei a 19-a din Liga 1 și s-a impus dramatic în fața celor de la Petrolul Ploiești, scor 1-0.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gruparea antrenată de Adrian Mihalcea a bifat a doua victorie consecutivă, la doar câteva zile după succesul răsunător cu FCSB, din grupele Cupei României.

UTA a urcat pe loc de play-off

UTA a urcat pe loc de play-off la finalul etapei cu numărul 19, după succesul cu 1-0 contra celor de la Petrolul Ploiești. Arădenii au dat lovitura pe teren propriu în prelungiri.

Golul victoriei a venit în al șaselea minut de prelungire, atunci când Alin Roman a trimis mingea în plasă. A fost a șaptea victorie a sezonului pentru „Bătrâna Doamnă”.

Au evoluat echipele:

UTA (4-4-2): Gorcea – F. Iacob, Poulolo, Pospelov, Alomerovic – V. Costache, Odada, L. Mihai, Țăroi – Abdallah, M. Coman. Rezerve: D. Barbu, Benga, Hrezdac, D. Iliev, Mino, O. Popescu, A. Roman, Stolnik, Țuțu, Van Durmen, L. Vlăsceanu. Antrenor: Adrian Mihalcea