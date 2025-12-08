Gigi Becali a dat verdictul! Cum a descris anul 2025 pentru FCSB: "Totul se rezumă la bani" - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a dat verdictul la final de an. Chiar dacă echipa sa mai are de disputat câteva meciuri în 2025, patronul roş-albaştrilor consideră că anul acesta a fost unul foarte bun.

În 2025, FCSB a câştigat campionatul, iar la începutul anului, a ajuns până în optimile de finală Europa League. A doua jumătate a anului nu a fost însă deloc bună pentru FCSB. Chiar dacă echipa a obţinut calificarea în grupa principală Europa League, campioana României a avut mari probleme pe plan intern, fiind şi acum pe loc de play-out.

Gigi Becali, despre anul 2025: “Nu a fost extraordinar, dar a fost foarte bun”

Încasările celor de la FCSB din 2025 l-au făcut pe Gigi Becali să spună despre acest an că a fost unul foarte bun, în condiţiile în care totul se rezumă la bani, potrivit patronului campioanei României.

De asemenea, el a declarat că vremurile bune ale fotbalului sunt acum şi nu cele din urmă cu 10-15 ani, când existau mai mulţi patroni la echipele de top din Liga 1:

“Nu a fost un an extraordinar, dar a fost foarte bun. Dacă luăm şi banii de pe Coman, că totul se rezumă la bani, noi trebuie să vorbim de bani, când câştigi bani înseamnă că e bine. Am luat vreo 15-20 de milioane, nu ştiu. Nu am făcut socoteala. Poate mai luăm. Dacă iei 15-20 de milioane, atunci e un an foarte bun.