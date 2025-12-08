Gigi Becali a dat verdictul! Cum a descris anul 2025 pentru FCSB: "Totul se rezumă la bani" - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a dat verdictul la final de an. Chiar dacă echipa sa mai are de disputat câteva meciuri în 2025, patronul roş-albaştrilor consideră că anul acesta a fost unul foarte bun.
În 2025, FCSB a câştigat campionatul, iar la începutul anului, a ajuns până în optimile de finală Europa League. A doua jumătate a anului nu a fost însă deloc bună pentru FCSB. Chiar dacă echipa a obţinut calificarea în grupa principală Europa League, campioana României a avut mari probleme pe plan intern, fiind şi acum pe loc de play-out.
Gigi Becali, despre anul 2025: “Nu a fost extraordinar, dar a fost foarte bun”
Încasările celor de la FCSB din 2025 l-au făcut pe Gigi Becali să spună despre acest an că a fost unul foarte bun, în condiţiile în care totul se rezumă la bani, potrivit patronului campioanei României.
De asemenea, el a declarat că vremurile bune ale fotbalului sunt acum şi nu cele din urmă cu 10-15 ani, când existau mai mulţi patroni la echipele de top din Liga 1:
“Nu a fost un an extraordinar, dar a fost foarte bun. Dacă luăm şi banii de pe Coman, că totul se rezumă la bani, noi trebuie să vorbim de bani, când câştigi bani înseamnă că e bine. Am luat vreo 15-20 de milioane, nu ştiu. Nu am făcut socoteala. Poate mai luăm. Dacă iei 15-20 de milioane, atunci e un an foarte bun.
Vremurile bune sunt acum (n.r. nu cele cu Borcea, Copos etc), pentru că vremurile bune… vorbim tot de bani. Stai să vezi, ce bine era… Noi la ora asta vorbim de milioane, de zeci de milioane. Vorbim de jucători de 4 milioane de euro, pe care să îl cumpere un club românesc. La vremea aia vorbeam de 3000, 5000. Noi vorbim de un jucător care a câştigat un milion de euro într-un an. Dacă noi am ajuns la momentul ăsta, astea sunt vremurile bune. Şi vor fi şi mai bune.
Ce vremuri bune erau alea? Eu le-am făcut bune că m-am dus în Liga Campionilor. Astfel ce vremuri bune erau? Ce au făcut ei? Asta ca să îl atac pe finul Borcea, că niciodată nu a particiat. Marele vis tot Liga Campionilor. Adică bani”, a declarat Gigi Becali.
